En busca de la hazaña: Bárbara Riveros quiere brillar en su "último baile" en Juegos Olímpicos

Quiere hacer historia. Bárbara Riveros, representante chilena del Triatlón en los Juegos Olímpicos, buscará este lunes sorprender en Tokio.

La chilena compite hoy, desde las 17:30 horas, en la prueba que alberga momentos de natación, ciclismo y trote.

La “Chicka” consiguió un meritorio quinto puesto en la pasada cita olímpica de Río de Janeiro en 2016 y desea demostrar que, cuatro años después, también puede pelear con los mejores del mundo.

Riveros, en la previa, avisó que se trata de su “último baile” en la cita de los anillos, por lo que se trata de una participación más que especial.

Bárbara Riveros también dijo presente en Londres 2012 y Beijing 2008, donde remató 16° y 25°, respectivamente.

“Si tú me hubieras dicho cuando era solo una niña que iría a 4 Juegos Olímpicos me hubiera reído y dicho que me estás molestando”, admitió en la antesala.

Consignemos que la participación de Riveros será transmitida en vivo por TVN.