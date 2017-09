¿Un reptil? Extraños pantalones de Mark Zuckerberg encienden Twitter con divertidos memes

El tuitero Mr Patriarch quedó confundido cuando vio una fotografía del fundador de Facebook Mark Zuckerberg con unos extraños pantalones que usaba mientras fue captado caminando por la calle.

Inmediatamente, al internauta se le ocurrió sugerir que éstos creaban el efecto de que las rodillas del multimillonario se doblaban en dos direcciones. Por eso, con su publicación, Zuckerberg es… un reptil.

“Las piernas de Zuckerberg se doblan hacia atrás en vez de hacia adelante. Los reptilianos cometieron un error mientras lo armaban”, escribió.

Zuckerberg's legs bend forward instead of back. The reptilians made a mistake when assembling him pic.twitter.com/ouuqPHnIpf — Mr Patriarch™ (@MrPatriarch11) 18 de septiembre de 2017

La publicación comenzó a viralizarse rápidamente, mientras con respuestas a su publicación intentaban averiguar a qué especie pertenece el fundador de la exitosa red social y a qué otros personajes de ciencia ficción les recordaba:

No. Reptilians have legs like that. Its a feature. pic.twitter.com/wEzZ2Ki19N — DNM Melanin Merchant (@winter_darknet) 18 de septiembre de 2017

Algunos usuarios de Twitter sugirieron que Zuckerberg es un alienígena y recordaron famosas escenas de la película ‘Han llegado’, en la que los extraterrestres tenían la misma peculiaridad en sus rodillas que ahora intentan a atribuir al creador de Facebook, consignó el sitio informativo RT.

The Arrival (1996) touched on this. pic.twitter.com/aVP3qObej6 — Charles Alexander (@HolographicRibs) 19 de septiembre de 2017

En cambio, otros compararon sus rodillas con la anatomía de las patas de las cigüeñas:

El mensaje ya ha recibido cerca de 9 mil retweets y más de 30 mil me gusta y varios comentarios como: ¿Es dinosaurio? ¿Tiene una malformación? ¿Los millonarios pueden doblar las piernas para cualquier lado? No 100% humano y ¿Es Zuckerberg un humano?