Pescador ruso da a conocer las extrañas "bestias" que ha capturado en el mar

Un pescador ruso llamado Roman Fedortsov ha estado compartiendo a través de las redes sociales imágenes de las extrañas criaturas que ha capturado en sus múltiples salidas desde el puerto de su ciudad.

Tal como recoge el periódico británico Telegraph, Fedortsov es un humilde habitante de la ciudad de Múrmansk, al noroeste de Rusia, que por años se ha dedicado a la pesca.

En todo ese tiempo fue registrando con una cámara las extrañas “bestias” que más le han llamado la atención, y durante el último año ha subido este material a Internet.

De esta manera podemos ver a extrañas y espeluznantes especies que habitan en las frías aguas del mar de Barents. El pescador acompaña cada imagen con mensajes como “Miren al amigo que me encontré”, u “Hoy cenaré bien”. Cada día suma nuevos seguidores, quienes lo ayudan en la compleja misión de identificarlos. No obstante, aún hay varios cuyos nombres no ha podido determinar.

Tiburón anguila (Chlamydoselachus anguineus)

Tiburón fantasma (Hydrolagus trolli)

Sable negro (Aphanopus carbo)

Pez granadero (Macrouridae)

Опять в #трал попался. #макрурус. Страшная, но вкусная #рыба. #Баренцево_море #промысел #траулер A photo posted by roman_fedortsov (@roman_fedortsov) on Dec 15, 2016 at 5:44pm PST

Araña de mar (Pycnogonida)

Морской #паук. Надеюсь не ядовитый:) A photo posted by roman_fedortsov (@roman_fedortsov) on Dec 18, 2016 at 10:06pm PST

A continuación te dejamos con otras especies que Fedortsov no ha podido identificar.

The point is to choose the right perspective. Large squid. Обещал одному товарищу-выкладываю… Кальмар. A photo posted by roman_fedortsov (@roman_fedortsov) on Dec 23, 2016 at 2:27pm PST

#креветка #медведка наблюдает за тобой:) A photo posted by roman_fedortsov (@roman_fedortsov) on Nov 17, 2016 at 7:31am PST

Проводной #интернет со дна морского. Кусок сегодня в #трал попался:) A photo posted by roman_fedortsov (@roman_fedortsov) on Oct 30, 2016 at 3:18am PDT

В продолжении темы… другой ракурс #макрурус A photo posted by roman_fedortsov (@roman_fedortsov) on Dec 16, 2016 at 6:34pm PST