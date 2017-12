Justicia respalda a ex concejala trans que demandó a alcaldesa de Lampa por discriminación

Martes 26 diciembre de 2017 | Publicado a las 14:33

La Corte Suprema acogió la demanda por infracción a la ley Zamudio, presentada en contra de la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortuzar, por trato discriminatorio de Alejandra González, quien se desempeñó como concejala de la comuna durante tres periodos.

La sentencia del máximo tribunal estableció el trato discriminatorio de la alcaldesa al referirse a la demandante por su identidad legal y no de acuerdo a su identidad social y, además, por burlarse en diversas oportunidades de su identidad de género al tratase de una mujer trans.

Según consignó el fallo, la demandante mostró pruebas que dan cuenta que se presentó como mujer en la campaña electoral, al igual forma como lo hizo en las sesiones del concejo municipal.

El documento además relata que en una discusión en el concejo ante la solicitud de la concejala a que se refieran a ella con su nombre social, la alcaldesa ironizó preguntándole “¿concejal o concejala?”.

A juicio de la Corte, la negativa de la alcaldesa a respetar su identidad de género tiene como finalidad “afectar su dignidad como persona y que carece de justificación razonable, ya que apelar a que postuló al cargo con su nombre legal no tiene sentido pues “no tenía otra opción conforme a la legislación electoral”.

Asimismo, precisa que “no se haya sometido a una intervención quirúrgica” o que no haya realizado el cambio de nombre legal no son razones para no respetar su identidad de género.

“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la exigencia de someterse a intervenciones quirúrgicas o tratamiento esterilizador, como requisito para reconocer la identidad de género, viola el derecho al respeto a la vida privada y familiar”, indicó el fallo.

Por lo tanto, el tribunal concluyó que la alcaldesa “incurrió en un acto discriminatorio” en razón de su identidad de género, “debiendo cesar en dicha conducta y dirigirse a ella con su nombre social. Además, se la condena al pago de una multa equivalente a cinco unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, sin costas”.

Alejandra González Pino se desempeñó como concejala de la comuna en tres periodos.