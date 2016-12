Ciclista que sobrevivió a atropello de bus del Transantiago revela por qué ocurrió el accidente

Luis Santana Aguirre es un cliclista que fue atropellado por un bus del recorrido 225 del Transantiago y pese a la magnitud del hecho, el joven resultó ileso.

BioBioChile dio con el paradero del joven afectado quien relató que siempre utiliza la ciclovía de Vicuña Mackenna en La Florida como una forma de realizar deporte los fines de semana y que nunca le había ocurrido una situación de tal envergadura.

El hecho ocurrió ayer, cuando al hacer este habitual recorrido, en el semáforo que es de peatones y ciclistas, cruzó y aseguró que asumió que tenía la preferencia, por lo que esperaba que la micro parara.

“Resulta que este tipo aceleró y yo pensé en ese momento ‘dónde puedo tirarme’ para que la micro no me arrollara. Él se fue a la fuga y tras el accidente llegué a mi casa, fuimos con mi papá a Carabineros y constatamos lesiones”, aclaró.

Asimismo, precisó que pese al accidente, afortunadamente sólo quedó con rasguños en su pierna un poco profundos. “No quedé machucado ni con mayores lesiones”, dijo.

También, aseveró que tras ver el video del accidente, asume que hay una cuota de responsabilidad por su parte.

“Asumí que él tenía conocimiento de que yo tenía preferencia en esa pasada y con el semáforo exclusivo que me permitía pasar en ese momento, pensé que él iba a parar porque generalmente cuando los autos viran por esa calle, frenan un poco para que puedan pasar los ciclistas y seguir su camino por el poniente”, aseveró.

Añadió que “tras pensar que iba a parar y que me había visto, la micro aceleró y ya estaba muy encima cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Me confié de que él iba a parar. Mi forma de actuar no fue temeraria, no lo soy, no fue tirarme con prepotencia sobre el auto, valoro mi vida”, sostuvo.

Santana arguyó que en este complejo escenario, a lo único que atinó fue a no caer debajo de la micro. “No sé si el tipo no me vio o se enojó porque seguí andando, no sé cuál habrá sido su razonamiento. Aceleró, siguió y se fue, ni siquiera paró para saber cómo estaba, también fue bastante inhumano”, precisó.

Además, enfatizó que él tenía la preferencia en este cruce donde ocurrió el accidente el que se encuentra bien delimitado.

El joven también reparó que debió haber utilizado casco y artículos de protección porque afortunadamente no se golpeó la cabeza. “No estaría contándolo ahora”, reflexionó.

Finalmente, arguyó que tras el accidente le tomó miedo a las calles y que cuando vuelva a utilizar su bicicleta lo realizará con implementos de seguridad.

“Quedé con un poco de trauma pero me imagino que en un tiempo lo voy a superar, al fin y al cabo es ser más cuidadoso”, puntualizó.

MIRA EL VIDEO