Machi Linconao y nulidad en caso Luchsinger: "Que la corten de huevear estos malditos"

Viernes 29 diciembre de 2017 | Publicado a las 12:54 · Actualizado a las 14:23

La machi Francisca Linconao, una de las 11 personas que fueron acusadas por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, se refirió a la nulidad del juicio que obligará a repetir el proceso. Muy ofuscada, pidió “que la corten de huevear estos malditos desgraciados”.

A juicio de Francisca Linconao, la nulidad no se entiende. “Esta cosa no es juego, no estamos jugando, del primer juicio que salimos absueltos todos y ahora anularon el juicio. Eso no es justo”.

A la vez, afirmó que para el pueblo mapuche no existe la justicia, sino que “los ricos tienen justicia porque tienen plata, los compran a los jueces y entonces por eso ellos hacen esto, es muy injusto”.

Para finalizar, reiteró su inocencia, la de todos quienes fueron acusados y pidió que los dejen tranquilos.

“Soy inocente y toda la gente yo siempre he dicho que son inocentes. A mi me dijeron que tenía unas reuniones, ¿cuándo que hubo reuniones en mi casa? Jamás tuve una reunión, jamás. A nadie yo llamé ese 3 de enero. Que la corten de huevear estos malditos desgraciados”.