Denuncia contra Erik López de Radio Bío Bío: Por Transparencia, Todos los Hechos

El sábado 9 de septiembre, el periodista de Radio Bío Bío, Erik López, nos informó de haberse enterado de la existencia de una denuncia en su contra -y contra Tomás Mosciatti- por un eventual conflicto de interés, creado por su participación en dos sociedades.

Fue la primera información que recibimos de esa acusación, de la que nadie nos había notificado, y de la participación de Erik en esas sociedades.

En aras de la transparencia, queremos poner en conocimiento de nuestros auditores y lectores toda la información. Por lo mismo, adjuntamos a este texto la denuncia que un ciudadano –al que no conocemos- ha presentado, y una declaración notarial de Erik López en la que relata los pormenores de este episodio.

Erik ha cometido una doble imprudencia. Uno: a petición de dos amigos prestó su nombre para que se constituyeran dos sociedades que, por las actividades que realizan, pueden generar conflictos de interés con el trabajo de reportero judicial. Y dos: no haber informado a La Radio de esas sociedades, lo que de inmediato se le habría señalado como incompatible con su labor de periodista en nuestra emisora.

Erik, sin embargo, en la práctica, no ha participado en esas sociedades: no ha intervenido en su gestión, no se ha enterado de lo que realizan, no ha percibido dineros y/o utilidades de las mismas. Su labor como reportero, por lo demás, le ocupa la totalidad de la jornada, por lo que parece inviable que pudiese ejercer como socio. Ni siquiera es un socio ausente: prestó su nombre para que se constituyeran esas sociedades, pero en los hechos se desentendió de ellas.

La denuncia en su contra es por la cobertura del caso basura -donde allí sí hay pruebas de pagos de coimas- que, en muchas ocasiones, por el largo proceso judicial en que se ha desarrollado, ha sido objeto de reporteo y notas de La Radio. Es preciso destacar que las notas que han sido adjuntadas a la denuncia no han sido desmentidas, son frutos de declaraciones de fuentes abiertas y verificables que, también, han sido publicadas, en el mismo tenor, por otros medios.

Estos son los hechos.

Podríamos abrir un capítulo sobre la intencionalidad y autoría de la denuncia (a propósito de prestar nombres), pero no es el momento.

Ahora es el momento de hacer públicos todos los antecedentes que disponemos. Y señalar que –asumiendo que cometió una imprudencia- creemos en la versión de Erik López.

Nibaldo F. Mosciatti O.

Jefe de Prensa

Radio Bío Bío

Denuncia al Consejo de Ética de Medios de Comunicación

Documento Denuncia by BioBioChile on Scribd

Declaración Jurada de Erik López

Declaracion Jurada Erik Lopez by BioBioChile on Scribd