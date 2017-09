Todavía estás a tiempo de conocer y maravillarte con el desierto florido

El desierto florido se encuentra en pleno apogeo, el que se estima termine tras las fiestas patrias. Luego de las celebraciones, el fenómeno comenzará lentamente su declive, proceso vital para asegurar futuras floraciones.

Si no has visitado el área y deseas hacerlo, o si harás tu arribo a la zona durante estas semanas, todavía tienes tiempo de maravillarte con este espectáculo de la naturaleza.

De esta forma, en esta nota te contaremos qué hacer y donde ir, además de entregarte información de expertos y autoridades en la materia.

Este fenómeno produce tal cual lo que indica su nombre: flores en un área desértica.

Sin embargo, y pese a que Atacama es el desierto no polar más árido del mundo, éste sí recibe precipitaciones aisladas, las que de superar los 15 milímetros (0,59 pulgadas) generarán que semillas en período de latencia germinen, confirmaron en conversación con BioBioChile (BBCL) el biólogo y jefe de la Sección de Conservación Diversidad Biológica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Atacama, César Pizarro, y la jefa del Área de Botánica y Herbario del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), Gloria Rojas.

Dado que las precipitaciones de mayo y junio en la provincia de Huasco sumaron un total de 65 milímetros acumulados, según registros de pluviómetro del Parque Nacional Llanos de Challe, ésto dio paso a los brotes que actualmente adornan los normalmente secos y agrestes parajes norteños, precisó Pizarro.

Para la jefa del Área de Botánica del MNHN, este fenómeno significa “la floración masiva de un terreno de extrema sequía, la cual ocurre cada cierto tiempo en el desierto de Atacama, en el norte de Chile”.

Éste trae consigo “un evento de colores de extraordinaria belleza debido a una floración masiva y extensa”, la cual “ocurre cuando llueve en el desierto”, confirmó.

“Las lluvias llegan a esta región cada cierta cantidad de años. A veces más seguidas, otras más distanciadas”, añadió Rojas.

Estas lluvias “extraordinarias” están relacionadas directamente con el anticiclón del Pacífico cuando es desplazado hacia el norte, lo que es conocido como el Fenómeno del Niño u oscilación del sur (ENOS), puntualizó.

El actual fenómeno comenzó a vivir a su máximo punto la segunda semana de agosto, con áreas costeras como Huasco, Caldera y el Parque Nacional Llanos de Challe, en la tercera región del país, concentrando las mayores floraciones. No obstante, áreas del interior entre Vallenar y Copiapó también florecieron.

“Porque el origen de las especies es muy antiguo, muchas tienen origen tropical, otras de zonas costeras desérticas del Perú. Al quedar aisladas, se han transformado con el paso de la evolución en especies distintas de sus ancestros”, detalló Rojas.

Las especies que actualmente adornan la tercera región son las que responden con mayor fuerza a la caída de lluvia, semillas latentes de vida corta como geófitas, bulbosas y arbustos, indicó Pizarro citando al Libro Rojo de ka Flora de la Región de Atacama.

A su vez, Pizarro hace un llamado al cuidado de la flora por su condición de endémica. “La mayoría de las especies de flora sólo existen en las formaciones vegetacionales del desierto costero de Huasco y de Taltal, únicas en el planeta”, dijo.

“Por ello que el hecho de cortar una flor es extraer la fuente de semillas para la continuidad de las especies en el tiempo, más aún en un período con un avanzado ritmo de extinción de especies en el planeta como efecto del calentamiento global, acelerado por la especie humana, ante la presión sobre los suelos, bosques, ríos y océanos y, en general, afectando los flujos naturales de los componentes ambientales del planeta”, sentenció.

De trasladarse hasta el norte del país, desde Conaf Atacama sugirieron conocer las rutas a recorrer y calcular tanto las distancias como los tiempos de desplazamiento, dado que “los territorios son amplios, y las rutas de observación son variadas”.

Así, quienes deseen conocer grandes extensiones de flores, se recomienda “recorrer la ruta C-500 que une el poblado de Domeiko con Caleta Chañaral, en el extremo sur de la región, donde comúnmente dominan en primera instancia los suspiros (flores blancas y azuladas) y en segundo lugar las “patas de guanaco” (flores fucsias y rosadas)”, detallaron desde la entidad.

Bloom || Desierto Florido – Atacama Desert, Chile

Pictures taken by my friend; Valentina pic.twitter.com/i3X5EqrALV

— فاطمة فؤاد (@FatemaFuad) 4 de septiembre de 2017