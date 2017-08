ME-O a Guillier por Ley de Aborto: "Alejandro, no te puedes esconder de los debates"

Un día después de inscribir su candidatura presidencial en el Servel, Marco Enríquez-Ominami, emplazó a su competidor Alejadro Guillier en medio del debate que se ha originado en torno a la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

Junto a organizaciones sociales, fuera del Tribunal Constitucional a la espera de su resolución, ME-O criticó que el senador Guillier no asistiera al lugar: “Lamento que no haya querido venir aquí, donde las papas queman. Alejandro, debiste haber venido, era clave, estos son los momentos, no te puedes esconder de los debates“.

“Tengo esperanza de que el Tribunal Constitucional no le falle a las mujeres chilenas. Que recuerden que Chile ya decidió”, dijo el candidato presidencial.

Según ME-O el aborto en tres causales es el piso de la conversación, “de ahí para adelante”. Y pidió a la instancia judicial poner “un pie en el futuro y no en el medioevo”.