Modelo de talla grande chilena se desnuda para demostrar que todos los cuerpos son bellos

La industria de la moda poco a poco ha ido dando tribuna a modelos que no cumplen con el estereotipo de la “perfecta chica delgada”. Así quedó demostrado en la semana de la moda de Nueva York, donde las modelos plus size desfilaron codo a codo con sus colegas más esbeltas.

Una tendencia que no es ajena en Chile, al contrario. Cada día son más las mujeres que se atreven a mostrar sus cuerpos tal como son.

Una de ellas es Antonia Larraín, una joven comunicadora audiovisual de 25 años, quien recientemente compartió en Instagram una foto de ella desnuda para demostrar que todos los cuerpos son hermosos.

“Hace un año jamás hubiera pensado en que estaría haciendo algo así. En realidad hace una semana no creía que fuera capaz (…) Creía que no iba a poder. Que me iba a ver pésimo. Que me iba a sentir mal. PERO LO HICE!”, escribió en la red social.

La foto pertenece a una campaña de la marca Lovelust que fue tomada por la fotógrafa Paula Labra. En ella Antonia luce hermosa mostrando orgullosa sus curvas.

Recordemos que Antonia Larraín también fue a princpios de año la representante en Chile de la campaña de Dove #PorUnVeranoReal, la cual promueve a que cada una de las mujeres chilenas adopte la decisión de resaltar su belleza real y empoderarse.

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz suele compartir importantes mensajes de aceptación como el siguiente: “Damas y caballeros, con ustedes… un cuerpo. Un cuerpo que merece respeto. Un cuerpo que no es perfecto. Un cuerpo que está vivo y siente, física y emocionalmente. Un cuerpo que tiene necesidades. Que busca dignidad. Un cuerpo cansado de ser juzgado, criticado y corregido”, escribió.