"La Manada": los polémicos argumentos de juez que desestimó abuso sexual y violación

Cinco espa√Īoles apodados “La Manada” fueron condenados este jueves a nueve a√Īos de c√°rcel por abuso sexual colectivo de una joven en las fiestas de San Ferm√≠n, aunque el tribunal descart√≥ el delito m√°s grave de violaci√≥n, provocando protestas de rechazo.

Los cinco sevillanos, de entre 27 y 29 a√Īos, alardearon de sus acciones: en su grupo de WhatsApp en el que se hac√≠an llamar “La Manada”, compartieron un video de los hechos grabado por ellos mismos. Unas im√°genes que se tornaron clave en el juicio.

La decisión del tribunal no fue unánime, pues uno de los tres jueces discrepó con la decisión final. Se trata del magistrado Ricardo González, quien se opuso a que fuesen condenados por abuso sexual o cualquier delito, pidiendo su absolución.

De acuerdo al argumento entregado por Gonz√°lez, en el video que grabaron los victimarios del abuso, no se observa que la mujer haya mostrado rechazo a la relaci√≥n sexual y que para √©l los gestos de la joven podr√≠an sugerir una “excitaci√≥n sexual”.

“La expresi√≥n de su rostro es en todo momento relajada y distendida y, precisamente por eso, incompatible a mi juicio con cualquier sentimiento de miedo, temor, rechazo o negativa. Tampoco aprecio en ella esa ‚Äėausencia y embotamiento de sus facultades superiores‚Äô. Lo que me sugieren sus gestos, expresiones y los sonidos que emite es excitaci√≥n sexual‚ÄĚ, se√Īala Gonz√°lez.

“No concluyo que esta apreciaci√≥n haya de suponer necesariamente una relaci√≥n sexual consentida, pues no es descartable que durante una relaci√≥n sexual no consentida pueda llegar a sentirse y expresarse una excitaci√≥n sexual meramente f√≠sica en alg√ļn momento, pero s√≠ que la falta de consentimiento no est√° patente ni en las expresiones, ni en los sonidos, ni en las actitudes que observo en los v√≠deos por lo que a la mujer respecta‚ÄĚ, agrega.

Seg√ļn reporta el diario espa√Īol La Vanguardia, el juez Gonz√°lez hab√≠a mostrado durante el proceso su visi√≥n diferente respecto a los hechos que se enjuiciaban, pues se hab√≠a mostrado a favor de que los acusados no fuesen sometidos a la prisi√≥n preventiva.

El mencionado medio de comunicación también menciona algunos diálogos que el magistrado tuvo con la víctima, donde le asegura que ella no sintió dolor.

Juez Gonz√°lez:”¬ŅQu√© manifestaci√≥n hizo usted, de cara a ellos, para que supiesen que usted estaba en situaci√≥n de shock y que estaban teniendo esa situaci√≥n de relaciones sexuales sin consentimiento por su parte?”.

V√≠ctima: “Yo cerr√© los ojos… No hablaba, no estaba haciendo nada, estaba sometida. Estaba con los ojos cerrados y sin hacer nada, ni decir nada ni nada”.

El juez insistió en sus cuestionamientos a la versión de la víctima, consultándole si reaccionó ante los abusos a los que era sometida.

“No habl√©, no, no, no grit√©, no hice nada. Entonces, que yo cerrara los ojos y no hiciera nada, lo pueden interpretar como que estoy sometida o como que no”, le dijo la joven.

El magistrado no qued√≥ satisfecho con esta declaraci√≥n y puso en duda que la v√≠ctima hay sufrido al momento de los hechos: “En cualquier caso, da√Īo, dolor durante ese episodio ha quedado claro que no sinti√≥ usted”.