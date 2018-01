’Niño poeta’ reaparece en TV durante actividad del Papa: "La emoción fue muy grande"

Miércoles 17 enero de 2018 | Publicado a las 15:58 · Actualizado a las 16:04

Jorge Rivas, el niño que se hizo conocido por su personalidad y pasión por la poesía en una nota de Chilevisión (CHV), fue uno de los que el martes llegó hasta las afueras de la Nunciatura de Santiago para ver al papa Francisco.

Demostrando nuevamente su excelente manejo frente a las cámaras, el muchacho se mostró sumamente feliz por haber sido testigo del paso del líder de la Iglesia Católica.

“Es muy linda la experiencia. Como dije ayer en otra entrevista, es muy impresionante que a nuestra tierra, que es tierra chilena, venga el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, sobre todo para uno que es de religión católica”, señaló Rivas en conversación con CNN Chile.

“Yo soy una persona muy afortunada y le agradezco mucho a Dios porque pude llegar hasta acá y verlo. Aunque no me saludó, por lo menos me vio. No sé me dio la bendición pero la experiencia fue muy linda”, agregó.

Respecto a la figura de Francisco, reconoció ser un admirador. “Yo había visto una película del Papa. Me impresionó mucho su vida, me gustó cómo era él, porque tuvo la vocación para ser sacerdote”, afirmó.

Junto con indicar que le gusta el papa Francisco “porque es franco”, el niño añadió que a su parecer, dirige a la Iglesia Católica de buena manera.

“Tengo planificado ir al encuentro con los jóvenes en el Santuario de Maipú, el día 17, para estar cerca de él y así verlo. También estuve en la Alameda, al lado del Palacio de La Moneda, donde está nuestra presidenta Michelle Bachelet”, aseveró.

“Ahí yo vi cómo iba el papa Francisco en el Papamóvil. Pasó muy rápido, pero para mi, vuelvo a reiterar, la emoción fue muy grande”, sentenció.

Jorge Rivas, bautizado como el “niño poeta”, se convirtió en viral en redes sociales en 2016 luego de aparecer en una nota de CHV, en la que demostró su desplante y extrovertida personalidad.

“A mí me encanta leer y me encanta estudiar, soy muy bueno para la literatura, porque no es prender tele, no es escuchar, sino tener algo de visión”, comentó en aquella oportunidad.

“Que no vean más televisión, porque hay libros. Alguna gente cree que hasta el año 1800 y tanto existieron los libros y después… todos viendo tele”, complementó.