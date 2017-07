María Luisa Cordero sobre su salida de Primer Plano: "Soy responsable de mis palabras"

Durante la tarde del viernes, Chilevisión confirmó que la doctora María Luisa Cordero dejará de ser panelista de Primer Plano. Esto, tras sus dichos contra la ex pareja de Tea Time, Valentina Henríquez.

Cordero señaló en su programa Sentido Común de radio El Conquistador que la joven tenía rasgos sadomasoquistas y que le gustaba que la maltraten, frases que generaron gran controversia.

A pocas horas de haber sido notificada de esta decisión, la psiquiatra conversó con el periódico nacional LUN sobre su salida.

“Me avisaron que el viernes tenía una reunión con Javier Goldschmied (director de programación y operaciones de CHV) Guillermo Muñoz (editor de contenidos). Altiro supe que me iban a echar”, comenzó señalando.

Lee también CHV saca de Primer Plano a María Luisa Cordero tras sus dichos sobre Valentina Henríquez

“Cuando llegué, ambos se pusieron de pie y me saludaron muy amablemente con un beso. Pensé ‘este es el beso de Judas’. Me pasaron una carta, cortita y precisa. Me dijeron que no podía seguir después de lo que había dicho”, agregó.

Respecto a sus polémicos dichos, Cordero indicó: “Yo me hago cargo. Soy dueña de mis silencios y responsable de mis palabras. Lo mío se llama franqueza en un país de mentirosos. Deploro que no pueda una especialista en psiquiatría opinar como opiné yo”.

La profesional se defendió, argumentando que trabajó por 25 años en el Instituto SiquiátricoDr. José Horwitz, en donde atendía una vez a la semana a pacientes que requerían de tratamientos ambulatorios.

“Recibía de ocho a diez mujeres por semana. La mayoría era maltratada por su marido. Personas sencillas, pero muy inteligentes y sin perturbaciones. Tres de esas mujeres me confesaban que después de que sus parejas las maltrataban, las reconciliaciones eran muy buenas y el sexo aún mejor. Así es la esencia de las relaciones masoquistas”, aseveró.

A juicio de Cordero, la relación de Tea Time con Valentina era sadomasoquista. “El cantante dijo que la muchacha se autoagredía. ¿Por qué no podemos creerle a él? En Chile también hay violencia contra los hombres. Ni siquiera esperan el dictamen de la justicia”, sostuvo.

Junto con enfatizar que “todos tenemos derecho a decir lo que pensamos”, la ex panelista de Primer Plano añadió que existe “una hipersensibilidad y vehemencia para reaccionar. Es un cuadro sustitutivo de la enorme insatisfacción de la gente con los políticos. Y hay un doble discurso tremendo”.

“Cada vez que hablo, sé perfectamente a dónde quiero ir”, finalizó.

Cordero había dicho en su programa radial: “Se calienta (Valentina) cuando le pegan. Perdona que te lo diga así en crudo, pero me cuesta entender. No le quiero poner ningún adorno. Y él cuenta, en su defensa, que ella se autoagrede”.

“Uno de los conserjes de allí, en el barrio Mapocho, decía ‘oye, no seas tan alharaca, no grites tanto’. Le gustaba el escándalo, hinchar la pelota. Y eso que contó que, amigos de él, le habían pegado. O sea, ¿eran swinger que se pegaban?”, aseveró.