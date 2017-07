Ashton Kutcher y Mila Kunis aparecen en público por primera vez junto a sus hijos

Ashton Kutcher y Mila Kunis son muy reservados con sus hijos y nunca los han querido mostrar en público, sin embargo, esta semana hicieron una excepción.

La pareja de actores llegó junto a Wyatt (3) y Dimitri (7 meses) a presenciar el Campeonato Mundial de Natación en el Duna Arena de Budapest, Hungría.

En las imágenes difundidas en diferentes medios, se puede ver a las estrellas de Hollywood disfrutando del evento junto a sus muy bien portados niños que no se separaron de su lado.

Kutcher y Kunis aprovecharon estos días en los que terminaron sus proyectos, para tomarse unas vacaciones en Hungría, país natal de la actriz.

Las imágenes de la familia aparecen luego que el actor respondiera a una publicación de la revista Star que aseguraba que le estaba siendo infiel a su esposa.

La “noticia” se basaba en una foto donde aparecía el intérprete junto a una desconocida joven morena con quien subía a una avión. Por supuesto, la publicación desató una ola de comentarios y fue replicada en cientos de medios de comunicación a nivel mundial.

Frente a esto, el actor decidió salir al paso de los rumores con la mejor respuesta que se le pudo ocurrir. A través de Twitter escribió: “Deberías haber visto lo enojada que estaba Mila de que pasara el día con nuestra prima. Lo siento mucho tía Jodie, estas revistas carecen de integridad”.

You should have heard how upset Mila was that I spent the day with our cousin. Sorry aunt Jodie these magazines lack integrity. pic.twitter.com/tvKdGoqRnx

— ashton kutcher (@aplusk) July 9, 2017