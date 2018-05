La grosera respuesta que entrega Siri en inglés al ser consultado por la palabra "madre"

Un curioso revuelo es el que ha generado Siri, el asistente personal de Apple, debido a a la definici√≥n que entrega de la palabra “madre” en ingl√©s (“mother”).

Y es que diversos usuarios han reportado que al preguntar por este término en sus dispositivos, la aplicación concede -en una primera instancia- una respuesta convencional y correcta.

Sin embargo, el problema llega cuando Siri ofrece una segunda opci√≥n, momento en que asegura que “mother” es la abreviaci√≥n de “motherfucker”, lo que puede ser traducido como “hijo de puta”.

Tal como recoge el sitio de tecnología Gizmodo, quienes descubrieron este error fueron los usuarios de Reddit, y tras hacerse conocido en internet, rápidamente los demás comenzaron a poner a prueba al asistente personal.

Esta respuesta aparece en los dispositivos iOS, que van desde el iPhone 5S hasta el iPhone X, incluyendo iPads y macOS configurados en inglés.

En tanto, el citado medio sostiene que esta definici√≥n podr√≠a ser obtenida del Oxford Dictionary, el cual ofrece “motherfucker” como la definici√≥n secundaria de “mother”. De hecho, al leer esta respuesta, Siri muestra la definici√≥n sacada del diccionario.

Para ser justos con Siri, también podemos recordar otras de sus intervenciones un tanto más simpáticas.

En julio pasado, un usuario dio a conocer que al leer la frase ‚ÄúI see a little silhouette of a man‚ÄĚ (correspondiente a la letra del tema Bohemian Rhapsody de Queen), Siri completaba el resto de la letra.

Lo curioso es que la aplicaci√≥n hac√≠a un cambio en la l√≠rica, ya que en la parte que dice ‚ÄúI‚Äôm just a poor boy nobody loves me‚ÄĚ (‚ÄúS√≥lo soy un pobre chico, nadie me ama‚ÄĚ), la reemplazaba por ‚ÄúI‚Äôm just a poor assistant nobody loves me‚ÄĚ (‚ÄúS√≥lo soy un pobre asistente, nadie me ama‚ÄĚ).

Anteriormente, la cuenta de Youtube RG Entertainment comparti√≥ un video en el que demostraba que al preguntar ‚ÄúWho ya gonna call?‚ÄĚ (‚Äú¬ŅA qui√©n vas a llamar?‚ÄĚ), el asistente respond√≠a ‚ÄúGhostbusters‚ÄĚ, en alusi√≥n a la ic√≥nica pel√≠cula.

Eso s√≠, posteriormente complementaba su respuesta diciendo: ‚ÄúOr whomever you ask me to call‚ÄĚ (‚ÄúO a quien me pidas que llame‚ÄĚ).