Popular youtuber TotalBiscuit se retira debido a complicaciones con cáncer

John “TotalBiscuit” Bain ha anunciado su retiro de Youtube, luego de que sufriera complicaciones con un c√°ncer que lo afecta desde hace dos a√Īos.

El youtuber, quien es conocido por su contenido criticando videojuegos y creando primeras impresiones sobre los nuevos lanzamientos y noticias relacionadas a la industria, reveló la situación a través de la red social Reddit.

“Mi cuerpo est√° resistiendo todas las formas de quimioterapia, seg√ļn mi onc√≥logo. Pase por 43 tratamientos. 138 d√≠as conectado a una bomba. Que nadie diga que no fui testarudo”, indic√≥ el cr√≠tico al comenzar en su caracter√≠stico estilo sarc√°stico, antes de ir directo al grano.

“Mi h√≠gado est√° fallando, y su efectividad ha bajado a tal punto que no hay pruebas cl√≠nicas que pueda tomar. S√≠, aparentemente hay medicamentos que son demasiado peligrosos incluso para los enfermos terminales”, afirm√≥.

“Obviamente voy a continuar buscando otras pruebas cl√≠nicas pero estoy internalizando el hecho de que no me queda mucho por vivir, y a este paso, no puedo hacer mucho m√°s que manejar el dolor lo m√°s posible”, explic√≥ a sus fans

Las noticias llegan cuatro a√Īos despu√©s de que Bain fuera diagnosticado con un c√°ncer de colon avanzado, el cual complic√≥ su trabajo como cr√≠tico pero no le impidi√≥ continuar subiendo videos.

A pesar del c√°ncer, Bain logr√≥ continuar su serie m√°s famosa: “WTF Is…” por cuatro a√Īos, en la cual daba sus primeras impresiones sobre videojuegos nuevos que estaban disponibles al p√ļblico.

Su trabajo también lo llevó a ser un activista por los derechos del consumidor promedio de videojuegos, por lo que participó en juntas con empresas como Valve Software, creadores de la plataforma de distribución digital Steam.

Bain logró llegar a más de 2 millones de subscriptores con su contenido, y youtubers como Phillip Defranco han mandado saludos de apoyo luego de escuchar las noticias, afirmando que fue una inspiración para ellos y abrió las puertas para la nueva industria de entretenimiento digital independiente.

Su esperanza de vida al ser diagnosticado en 2015 era de s√≥lo de dos a tres a√Īos de vida, algo a lo cual reaccion√≥ de manera desafiante.

Fuck this stupid disease. The average is going up after I'm done with it. — TotalBiscuit. (@Totalbiscuit) October 15, 2015

“Al diablo con esta est√ļpida enfermedad. El promedio de vida va a subir luego de que termine con ella“, afirm√≥ en su cuenta personal de Twitter.

Bain logró sobrepasar el promedio como prometió. Sin embargo, el dolor causado por el cáncer, que ahora se ha traspasado a su hígado, es demasiado como para continuar su estilo de contenido, por lo cual se ha visto forzado a retirarse de manera permanente.

“Debo retirarme como cr√≠tico. No puedo hacer el trabajo. Estoy bajo la influencia de muchos medicamentos que no me dejan pensar de manera clara, y mis tiempos de trabajo son demasiado irregulares para poder sacar contenido a tiempo”, explic√≥.

Sin embargo, seguir√° siendo parte del podcast Co-Optional, lo cual toma menos tiempo y es m√°s f√°cil para √©l. “Tengo una familia que considerar, y no hay algo tal como ‘demasiado’ cuando se trata de dejarles algo antes de que me vaya”, afirm√≥.

√Čste ser√° grabado en tiempos m√°s cortos, durando cerca de dos horas en vez de 3 para permitir que √©l pueda participar sin sobre-exigirse. Por el momento, la √ļnica v√≠a de ingresos del Youtuber, aparte de la venta de camisetas con dise√Īos inspirados en su canal o auspiciadores.

En conjunto a esto, Bain ha indicado que le gustaría que su canal de Youtube continuara luego de su muerte, ojalá bajo el encargo de su esposa Genna, sin embargo no se ha clarificado todavía qué forma tomaría el canal bajo su tutela.

Por el momento, Bain ha agradecido a sus fans por su continuo apoyo, as√≠ tambi√©n como los buenos recuerdos que le han dado durante todos estos a√Īos.

“Muchas gracias por leerme, verme o escucharme y los ver√© pronto, en conjunto a Genna, en el stream o canal de Youtube m√°s cercano”, concluy√≥.