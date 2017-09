Uber descarta aceptar tarjetas de débito como medio de pago en Chile: estudian prepagos

La empresa de tecnología asociada al transporte, Uber, anunció esta semana, durante una cumbre desarrollada en Nueva York y Pittsburgh, que estudian nuevas formas de pago para los viajes generados a través de la aplicación en Chile.

“A medida que podamos dar más opciones para los consumidores que buscan pagar su Uber en la forma que consideren más prudente, lo vamos a hacer”, señaló a BioBioChile el gerente general de Uber para América Latina, Rodrigo Arévalo.

Por su parte, el gerente de comunicaciones de la plataforma en nuestro país, Felipe Contreras, entregó detalles al respecto: “Estamos buscando distintas alternativas. Por ejemplo, alianzas con otras marcas que nos permitan pagar Uber o pagar las otras marcas a través de Uber”.

De acuerdo a la compañía, el pago con tarjetas de débito no es posible y argumentan que por norma las empresas de tecnología no están autorizadas a cobrar así ya que no pueden ingresar un pin (clave).

Sin embargo, Uber sostiene que ya está trabajando con la banca en Chile “para ver si se puede inventar o crear nuevos productos” similares al débito, que permitan acceder al servicio.

Reconocen que una posibilidad son las tarjetas de prepago. “Pronto vamos a tener novedades al respecto”, adelantó Contreras.

De todas maneras, aclaran que la incursión en nuevas formas de pago no significará abandonar el efectivo, ya que ese medio es parte de la estrategia que llaman “Uber para todos”.

Transporte público

Otra de las novedades podría ser una eventual integración con otras formas de transporte. “Estamos trabajando con las autoridades para poder hacer un pago integrado del transporte. Son ideas que están saliendo y que estamos buscando para ampliar las alternativas”, explicó.

La posibilidad va en línea con lo expresado por el jefe global de las políticas de Transporte de Uber, Andrew Salzberg, quien indicó que una de las claves para los usuarios, en el futuro, es la asociación de sus viajes con alternativas públicas.

Los anuncios se dan en el marco de la cumbre que reunió a medios de toda América Latina, instancia en la que Uber presentó sus vehículos de conducción autónoma.