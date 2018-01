Con un conmovedor homenaje al artista chileno Florcita Motuda comenzó la cuarta y última noche de el festival del Huaso de Olmué.

En la oportunidad, el certamen preparó un video que recogió lo mejor del músico y político de 72 años, para luego dar paso a un homenaje en vivo con diferentes músicos como Gonzalo Yañez y Daniela Castillo.

En tanto, una de las participaciones que llamó la atención fue la de su hija Olivia Alarcón, quien apareció junto a Luis, su hermano, expresando algunas palabras para su padre en el registro audiovisual.

“El ‘Flor’ me inspiró a ser más consecuente, más valiente. Gracias a ti soy lo que soy”, dijo Olivia, quien también es cantante y músico.

Ambos hijos asistieron junto a Raúl Alarcón (Florcita Motuda) a presenciar este reconocimiento en el Patagual, acompañando a su padre entre el público.

En la oportunidad, Raúl recibió un premio en reconocimiento a su larga carrera de más de 50 años.

En tanto, Olivia “Motuda”, de 39 años, tiene una banda llamada Bandanna, además de haber participado en vivo en la banda de su padre en diversas ocasiones.

“La música ha sido catarsis para mí, desde la adolescencia que me ha ayudado a sacarme todo lo malo. Cada vez que canto una canción que escribo o que me identifica, siento que me libero de las trancas. Para mí es como respirar. No podría dejarla de lado”, contó Olivia hace algunos años en el portal La Cuarta.

Actualmente Olivia se dedica a participar en diferentes bandas y a realizar clases teóricas y prácticas de música, pasión que heredó de su padre.