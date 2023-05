Leonardo Farkas se hizo presente tras el llamado de la creadora de contenidos y streamer “Andra”, quien a través de redes sociales pidió su ayuda para someterse a un tratamiento dental.

La profesional de 35 años, cuyo nombre real es Ignacia, tiene el rostro desfigurado luego que a los 12 días de vida sufriera graves quemaduras tras un incendio en su hogar, donde también falleció su hermano mayor.

A lo largo de su vida fue sometida a diversas operaciones, las cuales “fueron fallidas” según contó en su canal de Youtube.

Sus dientes, en tanto, los perdió hace cuatro años y no ha tenido los recursos para poder someterse a un tratamiento. Y es por ello, que la streamer acudió a Farkas.

“Andra” es comunicadora audiovisual y vive en San Antonio, y a pesar de contar con un canal en Youtube, principalmente se dedica a subir contenido a Twitch.

“Por mi rostro, como se puede apreciar, no me dan un trabajo ‘normal’, entonces siempre he tenido que buscármelas de una u otra forma con lo que estudié”, explicó en el clip donde solicita la ayuda del empresario.

“Yo acudo a usted para ver si me puede ayudar con mi dentadura. Usted no tiene por qué hacerlo, pero aun así se lo quiero pedir”, dijo.

“Yo perdí mis dientes de arriba y abajo y los implantes me salen arriba de $4 millones y por el momento no tengo los medios para costearlo”, añadió.

“Esto se lo pido con humildad y respeto, y tampoco quiero que se sienta obligado a hacerlo”, comentó.

Farkas respondió a la streamer: “Un ejemplo de fortaleza”

Tras viralizarse su historia, Farkas respondió a través de la misma vía.

“Seguidores me envían la historia de Ignacia Andra. Es un ejemplo de fortaleza”, escribió en Twitter.

“Díganle dónde le deposito 4 millones para ayudar con su tratamiento. Lamento que en Chile aún no hay mejora en la salud”, cerró.

Luego de la respuesta del empresario, la streamer compartió su reacción de sorpresa al enterarse.

“¿Me estás hueviando (sic)? No te creo, ¡What the fuck!”, se le escucha decir en el clip, el que acompañó con un mensaje: “Gracias @leonardofarkas por hacer esto por mí, estaré agradecida eternamente”.