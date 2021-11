Balenciaga es la marca, que sin duda alguna, sabe como hacerse viral con sólo un par de piezas magistrales que causan revuelo a nivel mundial. Entre sus diseños hay, por ejemplo, una camiseta turística de París o una cartera que parece bolsa de feria, que se venden a precios ridículamente caros.

El responsable, su director creativo, Demna Gvasalia (40), un diseñador de Georgia que se formó en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes de Bélgica, una de las escuelas de arte más prestigiosas del mundo, y que se hizo mundialmente famoso cuando reemplazó a Alexander Wang en esta casa de modas francesa.

Como buen millenial tiene conocimiento de las tendencias y ha hecho de la estética urbana, internet y lo colectivo su sello para imponer una nueva dirección creativa en Balenciaga, una que con los años comenzaría a llamar la atención de todos.

“Bajar a la Tierra es el nuevo negro” mencionaba cuando se incorporaba a la marca, destacó Vogue, en lo que parecía una declaración de principios que no a muchos les acomodaba, considerando la elegancia de la marca versus la herencia “streetwear” del diseñador que además, no era francés.

Sin embargo, 6 años después de tomar el desafío en 2015, Gvasalia transformó a Balenciaga en la marca de moda más influyente del mercado, consignó GQ, con un impacto en la juventud, que quieren sus prendas innovadoras, extravagantes y con presentaciones memorables, sin temor absoluto al ridículo.

Balenciaga y su musa: Kim Kardashian

Si hay algo que Balenciaga sabe hacer es ser un “trend” de la moda y cuando buscas un influencer que realmente sea capaz de llevar tu marca al estrellato, ahí es cuando te cruzas con Kim Kardashian y la haces tu musa.

Y esta fue la movida que apostó la marca fundada por el español Cristóbal Balenciaga, ya que la modelo, influencer y empresaria causó furor en la pasarela del pasado MET Gala, el evento que se conoce como los Oscars de la moda y que preside la propia Anna Wintour, editora general de Vogue.

Kim, quien ya venía usando prendas de la marca hace bastante tiempo, causó sensación al asistir al evento enfundada en un vestido negro que se ajustaba a su cuerpo, pero que también la cubría por completo, de pies a cabeza, literalmente, pues ninguna fracción de su piel se podía ver en absoluto.

Tras la participación de la modelo en el evento, la plataforma Lyst, experta en búsquedas de moda, reportó que Balenciaga había aumentado sus búsquedas en un 505% tras la aparición de la influencer, superando a Gucci, quien llevaba el liderazgo durante la última temporada, consignó Elle.

Sin embargo, no fue la única vez que Kim usó Balenciaga, lo había hecho previamente utilizando un vestido de novia de alta costura de la misma marca para una fiesta de Kanye West, su ex marido, además de llevar un conjunto en tono magenta mientras participaba del popular show de televisión Saturday Night Live.

Excéntricas colaboraciones

Versace y Fendi se unieron para dar vida a Fendace, una propuesta que desbordó talento creativo de la mano de las populares casas de moda.

Sin embargo, Balenciaga hizo lo propio, pero se unió a Crocs, los populares suecos de goma, famosos por su especial comodidad, aunque no así por su belleza estética, siendo catalogados como el zapato “más feo del mundo”.

Pero eso último no impidió que la marca y específicamente su director creativo Demna Gvasalia se unieran en una colaboración que ya en 2018 se había resuelto en unas crocs con mucha plataforma, una extravagancia para la marca que se caracterizaba por la elegancia.

La apuesta de Gvasalia era realizar una inclusión con las marcas “low cost” (bajo costo), pero diferenciarse para lo que le sumó dibujos de goma en forma de flores, la “B” de Balenciaga y otros elementos que entregaban un diseño único a las exclusivas crocs, mencionó Infobae.

El diseñador mencionaba en ese momento: “Es un zapato muy innovador, es ligero, es un molde de espuma de una sola pieza y para mí, este tipo de técnicas y trabajar con estos materiales es muy Balenciaga”.

Demna quedó tan encantado con las crocs que ha vuelto a sacar una colaboración con la marca de zapatos, aunque en esta ocasión quizás no sean tan cómodas.

Se trata de los nuevos zapatos de la colección primavera 2022 con botas de lluvia al estilo de la marca, pero también con crocs de tacón, estilo aguja, en color verde, gris y negro.

La pieza de colección, que posee un taco de 8 centímetros, tiene un valor de 625 dólares (aproximadamente $509.000) y está disponible en la tienda online que posee la marca, así como en sus locales físicos.

Sin embargo, esta no es la única colaboración excéntrica, ya que la marca también ha incursionado en el mundo virtual con un videojuego online llamado “Afterworld: The Age of Tomorrow” con el que presentaron su colección otoño-invierno 2021. Pero ahora, fueron un paso más adelante y presentaron una colaboración con el popular juego “Fortnite”.

Según comentó Esquire los jugadores pueden acceder a skins y prendas de la marca, tal como si fuera una colección de ropa real, para sus personajes, con precios muy realistas ya que las prendas rondaban los $800.000 pesos.

Desde polerones hasta un parapente con el logo de la marca era lo que podían encontrar los jugadores en el mundo virtual, aunque también pidieron descubrir prendas en la tienda real donde hay poleras, zapatillas y chaquetas inspiradas en el popular videojuego. La promoción se hizo con un espectacular aviso en pleno Times Square en Nueva York.

Los Simpson y Balenciaga

La Semana de la Moda en París fue el escenario perfecto para que la familia más famosa de la televisión norteamericana luciera las codiciadas piezas de Balenciaga,

Según reveló GQ, Marge, la matriarca de la familia cumplió su sueño de usar un Balenciaga en el capítulo de The Simpsons x Balenciaga que la mostró con una pieza de alta costura de la marca francesa.

Pero no sólo fue eso, ya que tal como lo hizo con Fortnite, esta vez desde la pantalla llevaron la colección a sus tiendas, donde se puede ver a la familia completa: Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie, Snowball y Santa’s Little Helper en las poses perfectas para completar una nueva colección.

Claro que tal como todas las piezas de la marca, por muy de retail que puedan parecer, los precios van desde los $174.000 a $1.744.000 por un polerón que lleva el logo del histórico show televisivo.

Un lujo que, tal como la mayoría de las prendas de la marca, sólo unos pocos se pueden dar.