El breadcrumbing se trata de una manipulación donde una persona literalmente envía “migajas de amor” a otra. En este sentido, se trata de tener a una persona bastante cerca, pero a la vez no tanto, para mantener una relación más seria.

“Es el comportamiento en que alguien muestra un interés romántico de forma intermitente (enviando mensajes o coqueteando) pero sin tener una intención real”, enfatiza Marcia Stuardo a BioBioChile, quien es psicóloga del Centro de Vida Saludable de la Universidad de Concepción.

Estas relaciones, sostiene la profesional penquista: “Te mantienen enganchado pero no quieren algo serio, son pequeñas dosis de amor o conexión que se van entregando”.

“Son esperanzas vacías que van entregando a las personas, esto también se va dando con mayor frecuencia, cuando la persona que realiza el breadcrumbing nota que la persona que es el objeto de esto, le deja de prestar atención”, agrega. “Habitualmente, esto lo hacen personas que necesitan harta validación y que tienen baja autoestima”.

“En algunas ocasiones, son las personas con rasgos narcisistas quienes lo practican, también hay que considerar que estas personas no piensan mucho en los sentimientos del otro. Cabe mencionar que quienes lo hacen no todas son narcisistas, ya que para nombrarlo así, hay que tener un diagnóstico. Igualmente, para realizar esta conducta se trataría de un comportamiento aprendido, o sea, la persona aprendió que haciendo eso, obtenía ciertas cosas”, indica Stuardo.

“Para las personas que son víctimas de esto, es algo súper doloroso porque mantienen una esperanza de algo que nunca va a ocurrir y esto igual puede generar sentimientos de no ser amado y de no ser suficiente”, explica Marcia Stuardo a nuestro medio.

Claves para comprender el breadcrumbing

“Si nos damos cuenta que estamos sufriendo breadcrumbing, hay que ver que está pasando con nosotros, preguntarse porqué lo estamos aceptando, aquí hay que tener claro mis límites, por ejemplo, que es lo que quiero en una relación (que cosas me gusta y que no). Al final, no hay que conformarse con menos de lo que merezco. Además, si me doy cuenta que es una forma de manipulación que de repente es mucho y después poco. En ese sentido, hay que preguntarse si es lo que busco”, complementa Stuardo.

“Por otro lado, esta situación se encuentra relacionado con el autoconocimiento, de tener en cuenta mis necesidades, si se están cubriendo y si es lo que quiero aceptar”, indica la experta.

“Es importante trabajar la comunicación directa y expresar las necesidades de forma clara y no tener miedo a preguntar qué es lo que la otra persona quiere y hacía donde va esta relación. Es importante saber que busca la otra persona y aquí podemos hablar del tema de la responsabilidad afectiva”.

“También hay que considerar si hay coherencia entre las palabras y las acciones, si el interés es constante, si me dicen que lo voy a hacer y después no sucede nada”, sostiene Marcia Stuardo.

En resumen, hay que priorizar el bienestar porque nos puede producir mucha frustración, ya que se corre el riesgo de estar emocionalmente agotado, describe Stuardo a nuestro sitio web. Según un estudio publicado en el Journal of Environmental Research and Public Health sufrir breadcrumbing puede causar insatisfacción con la vida, además de potenciar el sentimiento de soledad, recogió una publicación de BBC Mundo.

“El padecer breadcrumbing, puede afectar el autoestima”, expresa Stuardo.

Consejos para evitar el breadcrumbing

“Es necesario poner límites y tener una comunicación clara. Hay que conocernos bien y determinar que busco en una relación. Es importante no quedarse con la primera impresión, tratar de ver cómo la persona se relaciona conmigo, también tomarnos el tiempo, o sea, el breadcrumbing a veces se puede unir con el love bombing (bombardeo de amor). Entonces hay que fijarse si es verdad lo que dice, si hay coherencia o no, también de intentar de ser objetivo y no idealizar”, enumera Stuardo.

También una manera de percatarse de una situación límite, es notar las red flags, afirma la profesional: “cuándo algo no va bien, nos puede servir nuestra experiencia y también lo que nos puede decir las otras personas”.

“Cuando conocemos una persona, solo podemos ver una parte. Y aquí también cuando es un comportamiento de manipulación, solo nos podemos quedar ahí, por eso a veces no es posible tener una visión completa. Además, es importante confiar en nuestra intuición, ya que si genera ansiedad, angustia y pena, hay que estar atentos”.

Qué ocurre si me hicieron breadcrumbing

La psicóloga Marcia Stuardo manifiesta que si una persona vive un episodio de breadcrumbing, es necesario que tenga autocompasión sobre la angustia sufrida. “Hay que validar que me sienta herido, yo confíe en esa persona, intenté una relación, pero esto no significa que ‘sea una persona tonta o qué no sepa’. Hay que tener comprensión, porque es una situación dolorosa”, sostiene.

“No hay que juzgarnos fuertemente, también hay que aceptar la realidad, que la otra persona pudiera haber cambiado y quizás no era lo que esperábamos. Esta bien aceptar que no era la persona con quien iba a tener una relación. Por otra parte, es importante priorizarnos y decir ‘bueno, no era lo que buscaba, pero aprendí también con esto’. Es necesario buscar ayuda y no aislarnos de nuestras redes de apoyo, porque nos van a ayudar a procesar lo vivido”.

Finalmente, Marcia Stuardo destaca la importancia de buscar ayuda psicológica, porque estas relaciones donde se dan migajas de amor, pueden ser muy largas en el tiempo y debido a la manipulación, puede no ser fácil de salir, “pero cuando salimos, esta experiencia nos puede ayudar a detectar futuras red y green flags, que podemos esperar con otras personas”.