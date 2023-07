En medio de la conmoción generada por el estreno de Sound of Freedom, el nombre de Jim Caviezel, volvió a la palestra pública, por el debate que genera el estreno de su nueva cinta.

A saber, la película que hasta el momento le hace pelea a Indiana Jones y El Dial del Destino, incluso, lidera la taquilla norteamericana.

De acuerdo con Box Office Mojo, la cinta lleva cerca de 14,2 millones de dólares en la recaudación. Sin dudas, debido a la trama relacionada con la trata de personas, un problema que viven a diario niñas y niños que son explotados sexualmente.

En 2018, 148 países detectaron y denunciaron alrededor de 50.000 víctimas de trata de personas, indicó Naciones Unidas.

Frente a este contexto, la película viene a dar luz sobre los delincuentes, que pueden ser miembros de grupos organizados, que trafican con la gran mayoría de las víctimas, a individuos que operan por su cuenta, entre otros.

Fue este problema que involucró a Caviezel, que a sus 54 años, se confiesa como un devoto católico, que lo tiene de nuevo en boca de todos.

El nuevo papel de Jim Caviezel en Sound of Freedom

Después de “La Pasión” solo obtuvo papeles pequeños y muchos productores comenzaron a rechazarlo. “Hacer este papel con Mel destruyó mi carrera como actor, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Esta ha sido una oportunidad única de fortalecer mi fe”, aseguró años atrás al diario inglés The Guardian.

Durante la grabación, el actor fue alcanzado por un rayo mientras estaba en la cruz, lo que provocó que se dislocara el hombro y sufriera neumonía e hipotermia, consignó El Comercio.

“Mi hombro estaba torcido y se dislocaba cada vez que alguien golpeaba la cruz. Mientras rodábamos las escenas de la flagelación, los látigos me golpearon dos veces y tuve una herida de 14 centímetros en mi espalda. Mis pulmones estaban llenos de fluido y tenía neumonía”, recordó en una entrevista.

Mientras, con su nueva cinta, el intérprete no ha tenido miedo en afirmar que es su segundo rol más importante, después de dar vida a Jesús.

Cabe mencionar que Caviezel interpreta en esta ficción a Tim Ballard, un ex agente del gobierno de los Estados Unidos que deja todo para rescatar a niños de los grupos de traficantes sexuales.