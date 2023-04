Nayadeth Neculhueque, el nombre real de la influencer conocida en redes sociales como Naya Fácil, usó su cuenta de Instagram para relatar a sus seguidores todo el proceso que ha debido enfrentar en una semana luego de que este lunes declarara ante el Servicio de Impuestos Internos por evasión de impuestos.

Tal como contó a inicios de esta semana en la misma red social, la influencer se encontró con un correo proveniente de la institución mediante el que le informaban que debía declarar lo obtenido por publicidades en diversas plataformas.

Tras esto, la personalidad de internet contó que se reunió con su contadora por largas horas con el fin de calcular el monto que debe pagar en impuestos no declarados, los que sumaron más de 50 millones de pesos.

Naya Fácil entregó pistas sobre el monto a pagar luego de que consultara a sus seguidores sobre cifras en Instagram, tras esto uno de ellos le escribió: “50 palos”, a lo que la influencer respondió: “Ojalá fueran 50 millones, es mucho más que eso chiquillos”.

Por si fuera poco, la odisea de la personalidad de internet para pagar la millonaria no quedó ahí, pues cuando acudió este jueves a pagar sus impuestos no declarados al banco, el sistema se había caído, por lo que no pudo liquidar su deuda, la que debe estar paga este viernes.

Finalmente, Naya Fácil se comprometió con sus seguidores a revelar la cifra exacta a pagar luego de saldar completamente su deuda.