A través de redes sociales, la influencer Naya Fácil reveló que, a un mes de culminar su juicio por ultraje a lugares de culto, estaba siendo investigada por el Servicio de Impuestos Internos (SII ) por sus ingresos obtenidos gracias a las redes sociales.

Todo inició durante la madrugada del lunes cuando, a través de sus historias de Instagram, aseguró que leyó su correo electrónico después de semanas, encontrando un correo de la entidad fiscalizadora.

“Me llegó el correo del Servicio de Impuestos Internos, el que le llegó a los influencers grandes con marcas grandes. Me llegó a mí, que tengo que declarar lo de las publicidades”, comentó sorprendida.

“Soy una de las influencers que están siendo investigadas, me acabo de enterar”, comentó, para entonces asegurar con risa nerviosa que “me pasan las hueás (sic) por tonta. Mi contadora me preguntó en una reunión si me había llegado algún correo, cosa a la que le dije que no, no me había llegado ningún correo”.

Su sorpresa, aseguró, se debía a que no se considera a sí misma como influencer, apuntando que “yo no trabajo con marcas grandes”. “No está nada de bien y no es como que yo gane tanto. Gano para vivir día a día, pero tampoco gano grandes cantidades”, continuó.

“No pueden comparar una marca enorme como empresas, supermercados o empresas de mall con pymes, son solo pymes, tampoco es que uno vaya a ganar demasiado”, reclamó, para entonces asegurar que se preocuparía del resto en la mañana.

La declaración de Naya Fácil al SII

Sin embargo, pasadas las ocho de la mañana, la personalidad de internet informó a sus seguidores que el SII la había citado a declarar este lunes, siendo contactada por e-mail y correo, pero, al no tener su domicilio actualizado, aseguró que no pudo ser notificada.

“Recién ese mes, comencé a trabajar con una contadora y dejar todo en regla (…) Si no estoy en la citación de hoy me van a multar”, lamentó aún en sus historias, asegurando que tanto su contadora como su abogada estaban investigando al respecto.

Tras una serie de bromas sobre su situación, la propia influencer aseguró que “no estaba de acuerdo con pagar impuesto, pero obviamente hay que hacerlo”. “Hueón (sic), que le bajen el sueldo a los políticos y que con eso mantengan la vida pública”, reclamó entonces.

“Sé que hay que hacerlo, pero es algo con lo que no estoy de acuerdo para nada”, continuó.

Así, a las 10 de la mañana, la influencer aseguró que asistiría a dicha citación por Zoom, para informar su experiencia dos horas después.

“Acabo de salir de la reunión. Yo sabía que este momento iba a llegar, en verdad lo estaba esperando. Yo lo sabía desde el momento que saqué la rifa (…) Me preguntaron desde mis primeros ingresos de mi vida, todas mis propiedades, todos mis autos”, contó.