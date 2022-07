El influencer y tiktoker colombiano, Carlos Feria, nuevamente está en la polémica con acusaciones de maltrato contra miembros de su familia.

Feria, quien tiene casi 40 millones de seguidores en TikTok y más de 7 millones en Instagram, es duramente cuestionado por sus seguidores luego de que se viralizaran videos que publicó en su cuenta donde le juega bromas pesadas a su hija Salomé, de 3 años.

La situación llamó la atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes se pusieron en contacto con el influenciador para analizar la situación que estaba ocurriendo en la familia y era expuesta a través de redes sociales.

La acusación llegó luego de que saliera a la luz un video en el que se ve a Carlos Feria agrediendo a su pareja, la también tiktoker Adriana Valcárcel.

Carlos Feria, el tiktoker y la violencia

Hace poco menos de dos meses la esposa de Carlos Feria, Adriana, publicó en sus redes sociales un video que daba cuenta del maltrato que sufría en la relación.

La también tiktoker subió a sus redes sociales un video tomado con una cámara de seguridad en un lugar que parece ser el comedor de la casa de la pareja.

En él se ve a Feria empujándola violentamente, por lo que ella cae al suelo y al parecer continúa gritándole, todo esto frente a la hija de ambos, Salomé.

A los pocos minutos de publicado el video, Adriana lo borró de sus redes; sin embargo, usuarios lo rescataron y se hizo viral, por lo que Carlos Feria salió a dar explicaciones por la situación.

En una declaración que publicó a través de su cuenta de TikTok y con Adriana a su lado, el influencer señaló “no somos la única pareja que pasa por esto, solamente que somos personajes públicos. Y esto se vuelve viral y ustedes los ven tan mal porque somos personajes públicos, pero esto pasa todos los días”.

Feria también indicó que “estas cosas pasan todos los días”, remarcando que no quería justificar su acción ni victimizarse; sin embargo, se le criticó profusamente por normalizar la violencia y despojarse de su responsabilidad.

Por su parte, Adriana, publicó “el perdón no justifica que está mal” aclarando que no normaliza la situación, aunque continúa con su pareja.

¿Bromas pesadas o maltrato infantil?

Tras el escándalo que significó la acusación de violencia contra su pareja, llegaron nuevas críticas al influencer, pero esta vez respecto de su actitud con su hija.

De acuerdo a lo que comentó Infobae, el tiktoker aprovechó el trend “reto de confianza” para realizar un video junto a su esposa e hija.

En el video, publicado en TikTok, Carlos toma agua para escupir en la boca de su esposa, su hija sigue la misma actitud de su madre y recibe un chorro de agua desde la boca de su padre.

Las imágenes muestran como la niña se mostró confundida y asqueada con la situación, mientras que Carlos Feria se ríe a carcajadas con Adriana, mientras intenta abrazar a su hija y le dice “¡Perdóname, mi vida! ¡Perdóname, mi amor! ¿No te gustó?” a lo que ella contestó “No”.

El video se suma a otros en los que crea contenidos basándose en “bromas” a su hija, como dejarla sola al final de una escalera mecánica mientras que suben a otro piso.

En otra publicación, Carlos “bromea” reventando un globo con agua encima de la cabeza de su hija, quien se manifiesta confundida ante la actitud de su padre, que la mojó por completo mientras estaba sentada en una silla, levantando la alerta de usuarios en RRSS.

Una de las personas que comentó la situación fue la psicóloga Vanessa Tejada, quien criticó la actitud del influencer señalando “Es preocupante este tipo de conductas, pero más preocupante es quienes consumen y les parece atractivo este tipo de contenido. Los traumas de infancia existen”.

Tejada añadió a su declaración “¡La salud mental no es un juego! Quien ama, protege, no normaliza la violencia camuflada de ‘solo es un juego’”.

Organismos públicos se involucran

Otra de las personas que se manifestó ante el video de Carlos Feria escupiendo en la boca de su hija fue Nicolás Arrieta, otra personalidad de las redes sociales.

El joven indicó a través de sus redes sociales “lo feo de esto es que busquen la forma de generar likes haciéndole vejámenes a un niño. Cada quien decide qué hacer con su cuerpo después de que es mayor de edad, pero estoy seguro cien por ciento de que esto no está bien”.

Esto generó la respuesta de Carlos, quien indicó a través de sus redes sociales “tranquilos que ella tiene muchas defensas y no pasa nada, yo soy su papá”, criticando que los usuarios normalizan a personas que usan Onlyfans, quienes hablan de drogas o fuman marihuana en videos, pero no a él que pasa agua a su hija.

Sin embargo, no fueron solo usuarios los que levantaron la alerta, ya que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un organismo público, se pronunció al respecto indicando que pondrían atención en el caso.

Con respecto al caso del influenciador Carlos Feria: equipo de Defensoría de Familia se pondrá en contacto con los padres de la niña y procederá a realizar verificación de derechos. La protección de la niñez es cuestión de todos, desde el #ICBF hacemos un llamado a denunciar. — Bienestar Familiar (@ICBFColombia) July 14, 2022

También indicaron que harían una visita para constatar el entorno de la menor con el objetivo de verificar el respeto a los derechos de la niña en su entorno educativo.

La visita del ICBF a Carlos Feria

Luego de que el ICBF anunciara su preocupación por el caso de Salomé, la hija de Carlos Feria; la directora del organismo público, Lina María Arbeláez, señaló que se realizó una visita al colegio de la menor.

La directora también señaló que el padre tendría que tener una reunión con funcionario de la Defensoría de la Familia, con el objetivo de analizar la situación que estaban viviendo.

Según rescató Infobae, Feria confirmó la visita de personal del ICBF a la vez que indicó que la menor fue examinada por un psicólogo, señalando “no tuvo ni un solo rastro de maltrato, no tuvo nada psicológico. Está bien. No me la van a quitar (…) “Para todos aquellos que dicen que mi hija está mal psicológicamente, están pasando por encima de su profesionalismo solo por obtener vistas y seguidores”.

Por su parte, Adriana, madre de Salomé, salió al paso indicando que “reconocemos que Carlos y yo cometimos un error grande al haber grabado las bromas con ella, es algo que no van a volver a ver nunca m{as en nuestras redes sociales”, consignó El Universal.

También mencionó que sólo el 5% de sus contenidos con la menor y que los seguidores que había logrado eran por el esfuerzo y la trayectoria de ellos como influencers en redes sociales.

La pareja volvió a subir videos a sus redes sociales con la menor, aunque el tono cambió completamente desde que se iniciaron las denuncias en su contra.