Un tierno dibujo hecho por una niña de nueve años años en Argentina con el que quiso ayudar a su padre para que encontrara trabajo se convirtió en viral.

Ocurrió en la localidad de Gregorio de Laferrere del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, en donde tras quedar sin trabajo por la pandemia, Gustavo Díaz decidió dedicarse a la jardinería.

No obstante, pese a sus ganas y deseos por llevar el pan a su casa, los recursos que obtenía no eran lo suficiente para poder mantener a su familia.

“Escuché hablar a mi papá y a mi mamá y decían que tenían que juntar 500 pesos (4 mil 100 pesos chilenos) para comprarle una desmalezadora a nafta que vendía un vecino y se me ocurrió hacer un dibujo para promocionar el trabajo de mi papá, como se hace con esos panfletos que se reparten en la calle”, señaló Mailén en conversación con el medio trasandino Infobae.

Fue así como la hija mayor de Gustavo se puso manos a la obra, y tras pensar en el mejor diseño para su afiche, ideó lo que con el paso de las horas se convertiría en viral.

En el dibujo se puede ver a su padre con una bordeadora de césped en sus manos, acompañado de un conciso mensaje con letras mayúsculas que dice “Corto pasto, Gustavo”. Además de su número de teléfono, la niña le dejó una emotiva dedicatoria: “Suerte papi”.

“Cuando me regaló el dibujo sentí una satisfacción enorme. Fue el 29 de diciembre al mediodía. Se me ocurrió compartirlo en mi Facebook y subirlo a otros grupos donde la gente del barrio ofrece su trabajo o vende productos sin saber todo lo que vendría después”, agregó el argentino, quien pasó de no tener empleo a tener que trabajar en hasta cinco jardines diferentes.

Fue así como rápidamente la imagen se hizo viral, compartiéndose incluso en otras plataformas como Twitter y hasta Linkedin.

Desde entonces, su celular no ha parado de sonar. Incluso, asegura que ha tenido que rechazar trabajos debido a la alta demanda.

A su vez, ha recibido llamados de personas que sin necesitar de sus servicios, han querido ayudarlo de igual manera. Esto le ocurrió recientemente cuando al llegar a la casa de una señora, notó que su pasto estaba perfectamente cortado.

“Pensé que me había pasado mal la dirección y cuando salió la mujer me dijo: ‘Te contraté porque quería conocerte y felicitarte en persona por la hija que tenés’ y me pagó igual sin haberle hecho el trabajo”, mencionó.

“Nunca en mi vida recibí tantos mensajes por las fiestas. Hasta me saludó gente que ni conozco. Cada vez que abro el Whatsapp me encuentro con decenas de mensajes. Gracias a mi hija me hice re famoso”, concluyó.