Poco más de un mes duró la ‘apertura’ de Corea del Norte al turismo internacional, luego que el país se aislara (aún más) durante la pandemia. Autoridades confirmaron el pasado jueves 6 de marzo que los viajes se suspendían.

Un reportaje de la BBC expuso los testimonios de algunos viajeros que lograron entrar hasta la Corea de los Kim, quienes aseguraron que el panorama no había cambiado mucho, respecto a la pre-pandemia.

De acuerdo al citado medio, se trató de personas que principalmente iban desde países de Europa, como Reino Unido, Francia, Alemania y Australia (Oceanía).

Por ahora, varios sostienen que el tour dejó fuera la ciudad de Pyongyang (capital), donde se encuentran los principales monumentos y está el único hotel de turismo: el Yanggakdo.

Por lo anterior, todos ellos se mantuvieron en la zona de Rasŏn, debido a que probablemente era un espacio que podían controlar mejor.

Turismo en Corea del Norte

Ben Weston, un guía de Inglaterra, y el YouTuber Mike O’Kennedy, entregaron los principales testimonios en relación a este efímero periodo de viajes en Corea del Norte.

En la visión de ambos, el control parece estar aún más estricto el lugar. Aseveran que, en la nación, existe aún “mucho temor” por el COVID-19.

“Pareció un viaje escolar. No puedes salir del hotel sin los guías. Un par de veces incluso tuve que avisarles para usar el baño. Nunca he tenido que hacer eso en ningún lugar del mundo”, declaró Weston.

Por su lado, Mike contó que el estilo de vida de la gente no ha cambiado: “Todo el mundo estaba trabajando, no parecía que nadie estuviera pasando el rato. Fue un poco desolador verlo”.

Joe Smith, quien visitó el país por tercera vez, y se declara un experto en su cultura, también se explayó bastante.

“Siento que cuantas más veces lo visitas, menos sabes. Cada vez que lo haces consigues echar un vistazo tras la cortina, lo que te deja con más preguntas”, aseveró.

Asimismo, detalló que las condiciones de vida para la población parecen haber empeorado: “Los lugares estaban poco iluminados y no había calefacción, salvo en nuestras habitaciones de hotel. Parecía que habían abierto las puertas solo para nosotros”.

“Las carreteras son horribles, las aceras son inestables y los edificios están construidos de manera extraña”, añadió.

“Han tenido cinco años para arreglar las cosas. Los norcoreanos son muy cuidadosos con lo que muestran a los turistas. Si esto es lo mejor que pueden enseñar, me da miedo pensar qué más hay por ahí”, concluyó.

El último que habló del presente norcoreano fue Greg Vaczi, guía de la agencia autorizada Koryo Tours, que sostuvo que existe cierta información del exterior entre la población.

“Algunos empleados sabían de los aranceles de Trump y la guerra en Ucrania, e incluso que las tropas norcoreanas estaban involucradas. Pero cuando Joe mostró una foto de Siria, su guía no sabía que el presidente Assad había sido derrocado”, precisaron.

“Le expliqué cuidadosamente que a veces, cuando a la gente no le gusta su líder, se rebela y lo obliga a irse, y al principio no me creyó”, concluyó el guía.