Una mujer cuenta en las redes sociales, las razones que la llevaron a dejar su profesión como matrona, para dedicarse a conducir buses en Santiago.

En un video a través de TikTok, “Volan.tina”, cómo se tiene en la red social, explicó como dejó su profesión de matrona, para ser conductora.

La mujer comenzó hablando sobre la cantidad de comentarios que personas le dejaron en su video anterior, luego de contar su cambio.

“No pensé que mi video donde dejé de ser matrona para dedicarme a ser conductora de autobuses, tendría tantos comentarios de gente que está en una situación similar“, contó.

Posterior a ello, la conductora explicó cada una de las razones que la llevaron a tomar la decisión.

Razones que la llevaron a dejar su profesión de matrona

La conductora contó que obtuvo su examen de grado durante la pandemia, pero nunca logró tener un trabajo estable como matrona, sino que solo reemplazos.

“Tres meses o 15 días y en esos días había que esperar, si es que la colega iba a tirar otros 15 días más de licencia”, explicó.

“Entonces uno siempre estaba con la incertidumbre de voy a seguir, no voy a seguir, voy a tener la plata, no voy a tener la plata para pagar mis cosas a fin de mes, mis deudas, etcétera”, agregó.

No tranquila con ello, la mujer logró trabajar de forma particular en una consulta, sin embargo, tampoco tuvo buenos resultados.

“Toda la gente que me dijo alguna vez, cuando tú seas matrona, yo me voy a atender contigo, cuando yo empecé a trabajar particular, toda esa gente desapareció, nunca más la vi”, contó.

De tal manera, en su video explicó que pasado el tiempo, fue cada vez más frustrante no lograr una estabilidad económica y profesional.

Sin embargo, la conductora no se quedó con los brazos cruzados y también inició un emprendimiento. Es vegana, por lo que su trabajo, por un tiempo, consistió en vender tortas, dulces y almuerzos veganos.

“Pero aún así, eso no me estaba alcanzando. No nos daba ni a mí, ni a mi pareja para mantener nuestra casa, nuestros animales”, dijo.

Nueva oportunidad de trabajo gracias a un aviso de las redes sociales

Sin embargo, gracias a las redes sociales, encontró una publicación de su municipio en Lo Espejo, donde buscaban a mujeres de la comuna, que tuvieran licencia clase B como mínimo dos años, con el fin de realizar un curso y sacar la licencia profesional.

Tenía los requisitos necesarios, y también las ganas de cambiar su situación económica.

“A mí me gusta conducir…¿Por qué no?. Intentémoslo“, mencionó.

Con ese entusiasmo postuló y logró hacer el curso gracias a una beca dada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Pasó cada proceso, pruebas psicológicas, psicométricas y quedó.

“Cuando me aceptaron y me dijeron que había quedado, yo feliz por empezar a estudiar de nuevo… A mí me encantó la experiencia, me encantó el curso. Es demasiado completo, tiene clases de legislación, clases de primeros auxilios, de mecánica automotriz”, dijo.

De aquella manera terminó el proceso y logró su certificado de título. “Yo tengo mi título de matrona y tengo mi título de mi licencia profesional“, contó.

“Ya llevo dos meses siendo conductora de autobuses urbanos y me encanta la tranquilidad de ir conduciendo, ir escuchando mi música, la buena onda con los pasajeros”, explicó.

Nuevo trabajo y la decisión correcta

“Si alguien quiere cambiar su vida, darle una vuelta a lo que hace normalmente porque ya no da más, hágalo, no se dejen influenciar“, enfatizó.

La mujer también explicó que frente a su decisión fue cuestionada por muchas personas, sin embargo, es categórica.

“Fui cuestionada… Se puso en tela de juicio el porqué dejé de ser matrona para dedicarme a esto. Obviamente vas a ganar más siendo matrona, pero no me servía de nada si ganaba cada tres meses, cada un año”, explicó.

Al finalizar su video, la conductora de transporte público indicó lo feliz que está con su nuevo trabajo, e invita a otras personas a seguir este camino en caso de que su situación sea similar a la suya.

“Esta decisión, ha sido la mejor decisión que tomo. Me encanta conducir, me encanta andar en esta tremenda máquina empoderada por las calles. Si alguien quiere hacerlo, atrévase”, dijo.

“A pesar de que yo amo ser matrona, yo amo mi carrera, pero no podía. Mi estabilidad mental, mi salud mental no daba más“, enfatizó al terminar.