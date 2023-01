Medios internacionales dieron cuenta de la historia de Alyssa Zebransky, una mujer de Ohio (EEUU), que se sometió a un proceso de borrado de tatuajes en su rostro luego de haber pasado por malas experiencias. Actualmente luce irreconocible.

De acuerdo a lo expuesto por el diario inglés Metro, hacia 2017 la joven inició una relación con un hombre que le habría dicho que “podía lograr más cosas si tatuaba todo su cuerpo”.

Fue así como ella inició una tóxica experiencia con estos dibujos en su cuerpo, ya que era él quien elegía los diseños. “Estaba cubierto de tatuajes desde la coronilla hasta los pies, supongo que quería que fuéramos iguales”, detalló.

No obstante, la situación se volvió aún peor cuando, en 2018, ambos fueron detenidos por la policía después de protagonizar una persecución, al ser sorprendidos robando un local de teléfonos celulares.

En ese momento la foto de la mujer, al ser controlada por las autoridades, se viralizó en redes sociales por todo Estados Unidos, recibiendo burlas e incluso amenazas.

Alyssa Zebransky y los tatuajes

Fuer así que, tras vivir aquello, tomó la decisión terminar la relación con el sujeto y entrar a un centro de rehabilitación por drogas. Al terminar aquella etapa optó por inició un proceso para limpiar su rostro de los tatuajes.

“Me dijeron en 2019 que necesitaría 12 sesiones. Ahora, cada vez que me miro al espejo me acuerdo de lo que pasé (…) no había trabajado en mí misma ni había intentado aprender a quererme como lo he hecho ahora”, indicó al citado medio.

“Entonces me siento orgullosa, porque es posible cambiar, curarse y aprender cosas nuevas. Me gusta mirar atrás y ver mi crecimiento personal”, agregó.

Si bien los tatuajes no han desaparecido del todo, Alyssa Zebransky comenta estar conforme con el proceso que ha vivido, aunque sabe que deberá someterse a varias sesiones más para sacar las marcas.

“Podría estar ayudando a alguien en una situación similar, podría ser drogadicción o haber pasado por algo realmente traumático y supongo que a ellos les gustaría ver a alguien que lo ha superado”, concluyó.