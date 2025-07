Medios en Argentina dieron cuenta del extremo caso de Alison Calfunao, quien acudió a un hospital en Neuquén para someterse a la operación de ligadura de trompas. No obstante, todo resultó mal en el procedimiento, por lo que terminó con una pierna amputada y un trasplante de corazón.

De acuerdo a lo que informó TN, todo se llevó a cabo en un centro médico llamado Clínica San Lucas. Aseguraron que la paciente tuvo dos infartos en medio de la cirugía, además de sufrir una trombosis posterior.

“Ella era súper sana. Los estudios prequirúrgicos salieron bien. Si no, la operación no se hubiera realizado”, indicó la madre de la afectada, Carina, al citado medio.

“Entró por una ligadura de trompas, pero salió con dos paros y nadie me dijo por qué. No sé qué le hicieron. Me la devolvieron en pedacitos y no recibí ninguna explicación”, agregó.

Debido a las dificultades que existieron, Alison debió ser llevada hasta hospitales de mayor complejidad, por lo que primero llegó hasta una clínica llamada San Agustín, después hasta el hospital Pasteur.

Finalmente fue llevada de urgencia hasta Buenos Aires, donde la internaron en el Hospital Italiano. Permaneció semanas conectada a un sistema ECMO, hasta que apareció un donante de corazón.

“Su corazón fue destrozado, su pierna terminó amputada, su cuerpo y su vida cambiaron para siempre. Pero el 17 de junio, Alison volvió a la vida”, aseveró su madre.

“La rehabilitación va a llevar mucho tiempo. Es como si ella hubiese vuelto a nacer. Tiene que aprender todo. Está permanente con los kinesiólogos”, concluyó.

El citado medio detalló que el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos contra las Personas. Alison Calfunao era madre de dos hijos y había cumplido 30 años en mayo.