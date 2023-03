Un mural alusivo a los principales asesinos seriales de la historia. A Shaye Groves le atraía todo sobre sus vidas y, aparentemente, a su pareja no le incomodó esta situación.

Ahora, Frankie Fitzgerald es la víctima principal de un hecho macabro que las autoridades de Reino Unido se dieron a la tarea de escarbar, hasta dar con la verdad, luego de una trama prefabricada por la mujer, de 27 años, quien se presentó como una víctima que actuó en defensa propia.

El caso ya no es sólo de dominio británico, tras ser publicado por la BBC. Ahora, le da la vuelta al mundo con los antecedentes de una joven que dio señales claras de una perturbación, por su fanatismo, pero que no fueron tomados en cuenta por su entorno para evitar una tragedia.

Con 27 años, las redes sociales de Shaye Groves la mostraban como una joven con gustos muy particulares, no sólo en cuanto su vestimenta gótica, sino, a su afición por la historia de los asesinos seriales.

Las selfies que subía a sus perfiles en internet daban cuenta de ello. Se retrataba cuidando que el mural estuviera a la vista de sus seguidores, desde su casa de Havant Hampshire, una ciudad de Inglaterra. Se supo, además, que era vendedora de cannabis.

Un día, descubrió un chat de su novio Frankie Fitzgerald. Según la información recopilada en este caso, se trataría de una niña de 13 años con quien su pareja se escribió en un tono que despertó los celos y la ira de Groves.

El supuesto delito de Fitzgerald no se consumó, puesto que se enteró que la joven tenía 17 años y aunque aseguró que sólo se trataba de una amistad por Facebook, decidió bloquearla.

No obstante, en la cabeza de Shaye Groves comenzó a gestarse una venganza por lo que estaba convencida era una infidelidad con una menor de edad.

Era el 17 de julio del 2022 cuando Shaye Groves decidió que era hora de consolidar su sangriento plan contra su pareja, Frankie Fitzgerald.

En la antesala, grabó un video sexual con éste, en el que parecía que estaba siendo violada. Según las autoridades, era parte del plan para atacarlo y fingir la defensa propia.

Groves tomó un cuchillo y cuando estaba distraído le cortó la garganta. Acto seguido, asestó 17 puñaladas en distintas partes del cuerpo del joven.

La mujer envió a una amiga el video sexual que sugería un abuso por parte de Fitzgerald, como para evidenciar que no pudo más soportar los vejámenes, por lo que terminó matándole.

Sin embargo, las autoridades inglesas fueron al fondo del asunto. Los cuchillos, hachas vikingas y retratos de asesinos en serie en la pared del dormitorio de Shaye les llamaron la atención.

Tiempo después, se enteraron de la discusión entre ambos por el chat de la supuesta niña de 13 años, que en realidad tenía 17 y que Frankie Fitzgerald terminó bloqueando. Así lo comprobó la autoridad como parte de las investigaciones.

El medio inglés Hampshire and IoW News publicó un video del momento en que los agentes acudieron a la casa de Groves, luego de que ésta asesinara a su novio.

“Es muy probable que el asesinato de Frankie Fitzgerald sea un crimen impulsado por sus celos“, declaró en ese entonces el fiscal del caso Steven Perian KC.

