El próximo martes 8 de marzo se conmomorará en el mundo el Día Internacional de la Mujer, fecha que ha tomado vital importancia en pos del reconocimiento de los derechos de la mujer y la igualdad de género.

No obstante, todo indica que la previa a esta conmemoración está marcada por una polémica, toda vez que la empresa de comida rápida Burger King lanzó una campaña que ha generado polémica en Chile.

Esto luego que, en la plataforma Instagram, se diera el vamos a un producto llamado ‘Real Whopper 8M’, que a grandes rasgos consistía en una hamburguesa cuyo envoltorio tendrá “mensajes reales, de mujeres reales”.

Como primicia, la empresa anunció que repartiría 10.000 productos por un valor de ocho pesos cada uno, invitando además a las mujeres a enviar sus mensajes inspiradores.

La campaña expuesta por Burger KIng generó inmediatas reacciones en redes sociales. En Instagram, donde el video fue publicado, varias mujeres sostuvieron que el mensaje era inadecuado.

“Si quieren contribuir de una forma real a la causa feminista podrían darle el día libre a sus trabajadorAs para que puedan manifestarse en contra de la violencia de género”, expuso una usuaria.

“Se nota al tiro (sic) cuando en vez de querer levantar conciencia sobre una causa, la usan de marketing para ganar plata (…) con las luchas sociales no se juega”, detalló otra.

En Twitter la situación también fue expuyesta por una internauta, quien recalcó que el 8M es un día para conmemorar, no celebrar.

“Se ha dicho incontables veces que el #8M es una fecha para conmemorar, no para celebrar. Menos por parte de una marca (cualquiera), menos por parte de una marca de comida rápida (más encima), menos por parte de una agencia cuestionable en cuanto a sexismo”, detalló la mujer.

“El 8M no se presta para esto y tampoco se celebra, se conmemora. Que le quede claro a esta empresa que busca lucrar haciendo #genderwashing”, añadió otra usuaria.

Pasadas unas horas la campaña fue retirada de redes sociales por parte de la compañía. En un comunicado enviado a BioBioChile explicaron lo siguiente.

“No logramos expresarnos de una manera clara. Nuestra intención es seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva. Lamentamos cualquier inconveniente que hayamos provocado con la iniciativa”, detallaron.

En polémica similar vivió Burger King en 2021, con una campaña dedicada al Día de la Mujer en el Reino Unido.

“Las mujeres pertenecen a la cocina”. Así comenzó el hilo de Twitter con el que la cadena daba a conocer un plan de becas para sus trabajadoras en ese país. Aquel sarcasmo no fue bien recibido por los internautas, por lo que se vieron obligados a ofrecer disculpas.

Tras esas primeras palabras, la persona a cargo de la cuenta escribió que ellas pertenecen a ese lugar “sólo si quieren, claro”.

We hear you. We got our initial tweet wrong and we’re sorry. Our aim was to draw attention to the fact that only 20% of professional chefs in UK kitchens are women and to help change that by awarding culinary scholarships. We will do better next time.

