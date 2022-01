Las personas que no tengan sus vacunas al día ya no pueden ir a tiendas y supermercados de gran tamaño en Corea del Sur. Quienes incumplan la medida tendrán que pagar una multa.

Corea del Sur se ha convertido en uno de los primeros países del mundo en aumentar duramente las restricciones para los ciudadanos que no están al día con sus vacunas contra el coronavirus.

La nación asiática tiene un alto nivel de vacunación, con el 83,9% de su población protegida, y actualmente se encuentran implementando la tercera dosis, en medio de un aumento de casos por la variante Ómicron, que han llegado a los 3 mil diarios.

El pase de vacuna, equivalente al “pase de movilidad” de Chile, fue implementado desde noviembre y los residentes lo pierden cuando no han recibido su tercera dosis y han pasado más de 6 meses desde la segunda.

Hasta el momento, el documento era necesario para ir a lugares como gimnasios y bares, pero ahora se ha expandido a todas las tiendas de grandes dimensiones, informó el periódico surcoreano Korea JoongAng Daily.

Así, desde esta semana, quienes no cuentan con un pase de vacuna no pueden entrar a grandes tiendas ni supermercados de un tamaño superior a 3 mil metros cuadrados

Si no tienen pase, pueden presentar un PCR negativo realizado hace no más de 48 horas para ingresar a los comercios, o algún documento emitido por un médico que compruebe que no pueden recibir la vacuna por motivos de salud. De lo contrario, tendrán que comprar sus alimentos en tiendas pequeñas o por internet.

No se están haciendo excepciones para mujeres embarazadas o que fueron madres recientemente, así que tampoco les permiten la entrada si no están al día con sus inmunizaciones.

Además, los no vacunados que incumplan esta medida tendrán que pagar una multa desde el próximo lunes 17 de enero.

Cuando anunció la medida, el ministro de Salud de Corea del Sur, Kwon Deok-chul, afirmó que “tomamos la decisión de incluir tiendas departamentales y supermercados grandes para ser justos”, ya que muchos otros comercios con amplia afluencia de público debían restringir la entrada de clientes.

Otra autoridad del Ministerio de Salud, Sohn Young-rae, dijo al respecto que “creemos que el pase de vacuna es una solución más científica y lógica que ayudará a Corea (del Sur) a salir de la actual crisis por covid”.