Phil Valentine era un famoso y reconocido presentador y locutor radial en Estados Unidos, quien falleció a causa del coronavirus, pese a ser parte del grupo de personas que no creyó en el virus ni en la efectividad de las vacunas.

Valentine, que específicamente no confiaba en las inoculaciones, solía hablar de esto en su programa radial de la estación SuperTalk 99.7 WTN, los mismos que confirmaron el deceso del locutor de 61 años.

“Nos entristece informar que nuestro anfitrión y amigo Phil Valentine ha fallecido. Por favor, mantenga a la familia Valentine en sus pensamientos y oraciones”, fue el mensaje que compartieron a través de su cuenta de Twitter, según recoge Deadline.

Phil comenzó a trabajar en la estación en 1995, cuyo programa tuvo gran aceptación y siendo emitido por diferentes ciudades en Estados Unidos. Como voz reconocida, fue él mismo quien confirmó el contagio mediante una publicación en su cuenta de Facebook.

We are saddened to report that our host and friend Phil Valentine has passed away. Please keep the Valentine family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/vhXpE7x0oX

— SuperTalk 99.7 WTN (@997wtn) August 21, 2021