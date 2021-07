Un niño de cuatro años fue encontrado muerto en el baúl de juguetes, luego de que su familia lo reportara como desaparecido a la policía local.

El hecho ocurrió en Utah, Estados Unidos, cuando la abuela del pequeño Kache Wallis lo acostó un sábado por la noche y al otro día en la mañana el niño no se encontraba en su cama. Fue así que llamaron a la policía para iniciar el proceso de búsqueda por los alrededores y cuando regresaron a explorar la casa, encontraron el cadáver en la caja y su resultado de muerte fue por asfixia, según detallaron los forenses.

“Nuestro dulce Bubba murió inesperadamente el domingo, 25 de julio, dejando nuestros corazones rotos y haciéndonos sentir vacíos. Kache tenía una sonrisa contagiosa, amaba a todos y era amado por todos. Él era el pegamento que nos unía a todos. No sabemos qué vamos a hacer sin él”, fueron las palabras de la familia de según recoge el medio New York Post.

De acuerdo a las autoridades de Utah, durante la autopsia no se encontraron indicios de terceros en la muerte del pequeño, reconociendo su causa de deceso como asfixia posicional de manera accidental. No obstante, aún no se esclarece cómo fue que ocurrió el accidente.

La familia del pequeño creó una cuenta en el sitio GoFundMe, con el fin de recaudar dinero para los servicios funerarios del pequeño.