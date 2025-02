WinRAR lo asume, sabe que son muy pocas las personas que pagan por sus servicios. Es tan realista que el software se lanzó con una nueva propuesta, la venta llamativos accesorios y prendas que hacen alusión a su marca.

WinRAR es un programa para abrir, comprimir y descomprimir descargas que, en parte, es gratis ya que después de una prueba de 40 días, te pide constantemente que pagues por la licencia para poder seguir usándolo.

Algo que no es completamente necesario ya que se puede seguir usando eternamente sin ningún problema, como ha sido el caso históricamente.

Win.rar GmbH, la compañía detrás de WinRAR ha sorprendido estos días con unas curiosas publicaciones. “¿Qué mejor manera de apoyar el software por el que NUNCA has pagado que comprando un bolso WinRAR? ¡Hazlo! ¡Te retamos a que lo hagas!”, consigna el software mediante su cuenta de X.

What better way to support the software you’ve NEVER paid for than by buying a WinRAR bag? Do it! We dare y’all! https://t.co/5sqtOuJQkI

— WinRAR (@WinRAR_RARLAB) February 8, 2025