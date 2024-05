El streamer español Ibai Llanos reveló una insólita situación que le ocurrió en México, donde fue hospitalizado debido un excesivo consumo de ‘picante’.

De acuerdo al medio El Mundo, fue el propio comunicador quien confirmó esto a través de su cuenta de ‘X’, donde utilizó un lenguaje bastante vulgar.

“Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo (sic) y no puedo ni sentarme. No vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo”, expuso.

De hecho, en la misma red social uno de sus seguidores le preguntó respecto al medicamento que le habían inyectado, a lo que el español tuvo otra respuesta irrisoria.

“No lo sé, me dice ‘te va a doler’ y para cuando quería preguntar qué era esa mierda ya estaba dentro”, expuso.

Ibai Llanos fue hospitalizado

Hay que señalar que Ibai Llanos había viajado a México en el marco del nuevo Mundial de la King’s League, de la cual es uno de los creadores.

Aquella liga ha tenido bastante aceptación en tierras mexicanas, donde incluso se han creado grupos de hinchas.

Otro de los creadores es Gerard Piqué, aunque el exfutbolista español no había viajado hasta el país norteamericano.