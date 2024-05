Investigadores de la Universidad de Nuevo México crearon un método revolucionario utilizando tecnología de análisis de video para estudiar cómo el movimiento de la cabeza durante las entrevistas revela rasgos de psicopatía. Los expertos aclaran que no es un tipo de diagnóstico, pero ofrece pistas reveladoras.

Desde la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, nos llega un avance en el ámbito de la psicología forense que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Un equipo de investigadores ha diseñado un método innovador, utilizando tecnología de análisis de video, para estudiar cómo el movimiento de la cabeza durante las entrevistas puede revelar rasgos de una persona psicópata.

Según sus hallazgos, las personas con altos niveles de estas características tienden a mantener la cabeza inusualmente quieta y enfocada hacia su interlocutor, en contraste con aquellos que presentan bajos niveles de psicopatía.

Este descubrimiento no solo es fascinante, sino que también tiene importantes aplicaciones prácticas. Según los investigadores, podría convertirse en una herramienta crucial para las evaluaciones clínicas, permitiendo a los profesionales detectar comportamientos no verbales asociados con trastornos antisociales de la personalidad.

“Los comportamientos no verbales (es decir, la dinámica de la cabeza) representan una forma de comunicación importante, aunque poco estudiada, que puede mejorar nuestra capacidad para detectar ciertas formas de psicopatología, incluida la psicopatía”, señalan los autores.

Identificar a un psicópata con la comunicación no verbal

En investigaciones anteriores, este patrón ya se había observado en hombres con rasgos psicopáticos, pero el estudio actual, ha ampliado su enfoque a 213 mujeres encarceladas en Estados Unidos, de entre 21 y 57 años, explorando si el patrón se mantiene en ambos sexos.

Durante las entrevistas, administraron un cuestionario específico para evaluar la psicopatía, en el que se definían rasgos psicopáticos como la manipulación, la mentira patológica, la insensibilidad y otros comportamientos disfuncionales.

Y los resultados fueron claros: la tendencia se confirma también en mujeres. Utilizando un algoritmo de detección automatizado, los investigadores controlaron meticulosamente el movimiento de la cabeza en los videos de las entrevistas. Los datos revelaron que las participantes con mayor puntuación en el cuestionario de psicopatía mantuvieron sus cabezas notablemente estáticas.

¿Por qué psicópatas limitarían los movimientos de cabeza?

Aunque el estudio no explica por qué las personas con psicopatía limitan los movimientos de la cabeza, según un informe de Big Think de 2021, una teoría sugiere que puede deberse a anomalías en la amígdala cerebral, una región en el cerebro vital para el procesamiento emocional. Esta peculiaridad neurobiológica podría influir tanto en la comunicación no verbal como en las interacciones sociales más amplias.

Mientras la ciencia sigue desentrañando los misterios de la mente humana, este estudio nos ofrece un vistazo a cómo la tecnología moderna puede ayudarnos a entender mejor los enigmas de la conducta humana.