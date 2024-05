Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La multimillonaria australiana, Gina Rinehart, solicita que se retire un retrato suyo de una exposición en la Galería Nacional de Australia. El cuadro, realizado por el artista aborigen Vincent Namatjira, forma parte de la muestra "Australia in Colour", la cual incluye figuras poderosas como la fallecida Reina Isabel II. A pesar de la solicitud de Rinehart, la galería respalda la inclusión de la obra y defiende la libertad artística. La Asociación Nacional de Artes Visuales también respaldó el trabajo del artista, argumentando que Rinehart no tiene la potestad de presionar para retirar una pintura simplemente por no ser de su agrado.