Los videos virales muchas veces pueden tratar temas sorpresivos, chistosos o de entretenimiento, pero existen casos donde los registros suelen ser sospechosos, extraños o misteriosos. Así es el caso de Andrew Dawson, un hombre que luego de publicar varios videos, comenzó a llamar la atención debido al tema de sus contenidos.

Andrew normalmente mostraba su rutina diaria, jugando con su perro, grabando videos con su pequeña hija o mostrando su camino al trabajo, hasta que un día a avistó algo extraño en su ruta, por lo que decidió publicarlo en su cuenta de TikTok, alcanzando interés en sus seguidores y en quienes les gusta el misterio.

Avistamiento inusual de un posible gigante

Durante el 9 de abril de este año, Andrew Dawson publicó un video grabando hacia la montaña conocida como “Whistlers Peak“, en el Parque Nacional Jarpes, en Alberta, Canadá. Allí mostraba una figura humana arriba de la montaña, comentando que era un gigante, mientras intentaba estabilizar el video ya que iba de copiloto arriba de un vehículo en movimiento. El video a la fecha marca 4.1 millones de reproducciones.

Luego publicó otro video donde comentaba la viralización del registro del posible gigante, el cual no pudo grabar bien por el movimiento, pidiendo ayuda de alguien o alguna compañía para sobrevolar el lugar en un helicóptero. También agregó que volvería a la montaña para seguir grabando y captar algo más de cerca con un mejor ángulo.

Al 12 de abril, Andrew subió un video donde iba de caza junto a un amigo tras la figura que habían visto hace un par de días, para intentar obtener imágenes más cercanas y claras. Al llegar a un lugar cercano a la montaña y con buena visibilidad del lugar, Andrew dijo que ya no se veía la persona mientras apuntaba a la zona, diciendo que había hablado con lugareños, quienes dicen que la figura va y viene.

Situaciones sospechosas

“Acabo de ser detenido por alguien de la CIA, que me dijo debía dar la vuelta y que el paso estaba prohibido, pero es un área pública y otros lugareños me dijeron que fuera por ese paso”, comentó Andrew en un nuevo video publicado el mismo 12 de abril.

“No lo grabé en cámara que iré mañana y estaré preparado para filmarlo, ya que bloquearon mi vehículo diciendo que había problemas ambientales y que debía dar la vuelta y no pasar. No lo entiendo”, agregó.

Ya al siguiente día (13 de abril), Andrew junto a su perro Rex, subieron a su camioneta a las 5:32 a.m., para ver si podían avistar algún otro suceso extraño en la montaña. Su motivación y curiosidad tras el caso, logró captar un objeto desconocido sobrevolando la montaña donde días antes vio al gigante.

Horas después, vuelve a pasar por la ruta hacia la montaña, donde mostraba que estaban posiblemente extrayendo algo con el uso de dos helicópteros.

Segundo encuentro

Durante el 14 de abril, Andrew volvió al mismo paso hacia la montaña, donde días antes había sido frenado por un posible agente de la CIA, para probar su suerte en esta oportunidad. Allí muestra un auto bloqueando el camino y un sujeto fuera del auto deteniendo el paso de Andrew, quién le dijo que la vía estaba cerrada y que debe dar la vuelta.

“No entiendo por qué está cerrado, si es un estacionamiento público o camino público, no lo sé“, comentó el hombre luego de alejarse del paso.

Tres días pasaron desde ese suceso, por lo que Andrew vuelve a subir un nuevo video a su cuenta de TikTok, donde muestra que el mismo auto que estaba frenando a la montaña días atrás, estaba fuera de su casa. Él decide encararlos saliendo fuera de su casa y llamándolos, pero el auto acelera y se pierde en el camino.

Extraño video de actualización

Tras días sin ninguna actualización de Andrew, el 9 de mayo subió en su cuenta de TikTok un nuevo video actualizando sobre todo el asunto, diciendo que no ha muerto y tampoco desaparecido. Luego declaró que los videos anteriormente publicados eran falsos y solamente eran de entretenimiento, por lo que se disculpaba por ello.

Lo que generó extrañeza del video, fue la posición de Andrew frente a la cámara, con las manos en los bolsillos y mirando hacia su izquierda en un momento, por lo que las teorías dicen que se sentía incómodo al entregar las declaraciones.

“Tengo miedo” es el título de video publicado el 16 de mayo, acompañado de la siguiente descripción: “Muchas cosas han sucedido y no me pueden forzar a guardar silencio”. En la grabación se ve a Andrew nervioso caminando dentro de su casa y mirando preocupado. “Es posible que no me vean publicar nunca más, mis videos no son falsos”, dijo Andrew mientras grababa el video.

Al siguiente día, Andrew publica su último video relacionado con el tema, donde muestra un supuesto vehículo militar en la cima de la montaña, en la misma zona de la aparición del posible gigante. “Esto no estaba ahí ayer”, fueron las últimas palabras de Andrew en el video.

Misteriosa muerte

Frente a la gran ausencia y falta de actualizaciones de Andrew Dawson en su cuenta de TikTok, donde siempre mantenía la periodicidad de sus videos, los usuarios comenzaron a buscarlo en todas las redes sociales, para saber el estado de él y si se encontraba bien junto a su familia.

El 1 de julio, el portal Campbell River Mirror, publicó en su obituario el triste fallecimiento de Andrew Dawson a sus 34 años. En la publicación sobre su fallecimiento, no se declaró ni la fecha de su defunción ni su causa de muerte.

Tras meses de duelo, su viuda publicó un video donde mencionó que su fallecimiento no tuvo nada que ver con el caso y que Andrew llevaba años luchando contra la depresión, además dijo que los videos eran reales, menos lo de los autos y el sujeto frenándolo en el camino.

Hasta el momento, no se sabe más sobre el caso y debido a que TikTok es una red social de China, la cuenta @andykapt no ha sido suspendida y sus videos más virales tampoco han sido eliminados luego del fallecimiento de Andrew.