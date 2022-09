Durante este año, la canción “Running Up That Hill” de Kate Bush, retornó a las listas de las canciones más escuchadas en Estados Unidos y varios países, luego de su estreno en el álbum “Hounds of Love” de 1985.

Su resurgimiento llegó tras el uso de la canción en un momento clave de la serie de ciencia ficción “Stranger Things“, causando que la canción ganase popularidad en las nuevas generaciones y apelando a la nostalgia de las personas que la escucharon en la época de su estreno.

Actualmente, la música es una de las artes que más se consume a diario, ya que mucha gente reproduce sus canciones favoritas en diversos dispositivos durante el día, además de escucharlas por otro medios como la radio o en reproductores de música tradicionales.

También el aumento de la compra de vinilos ha generado que las personas apelen a los viejos hits, siendo los discos de bandas como Fleetwood Mac, Pink Floyd y Stone Roses los más comprados según Vinyls.

La popularidad de la música antigua

Muchos recuerdan el tema “Never gonna give you up” de Rick Astley como una de las canciones más memorables de los 80, debido a su popularidad como meme en internet. O también el video de Tiktok del joven patinando mientras tomaba jugo con “Dreams” de Fleetwood Mac de fondo. Estos casos han demostrado el resurgimiento de los hits que vuelven a aparecer en las listas de éxitos más escuchados en el último tiempo.

Incluso, según reveló la consultora MRC Data en un reporte realizado en 2021 en colaboración con Billboard, durante la pandemia aumentó el consumo general de música en un 11,3%, a la vez que la música lanzada hace menos de 18 meses disminuyó. Esto llevó a un aumento significativo de un 70% de la música de catálogo durante el periodo consultado.

Además, también destacan la relevancia que ha tomado la venta de música en formato vinilo durante 2021, cuando la venta de estos discos superó a los CD por primera vez en la historia de MCR Data (1991).

El regreso del vinilo

Debido al crecimiento de las plataformas de streaming y el aumento de la influencia musical de TikTok, la importancia del vinilo vino para quedarse. Este es uno de los formatos más solicitados por los melómanos, tanto para obtener un formato de música en una calidad más fiable o comenzar una colección.

Este aumento tiene directa relación con el auge de la música de catálogo -es decir, que tiene más de 18 meses-, como lo afirmó Daniel Vidaur, jefe de producto de Rhino en Warner Music Spain para El País

También vale destacar que los artistas actuales en su mayoría deciden publicar solamente sus canciones vía digital, ya que los procesos son más expeditos y no requieren de complejos planes de mercadotecnia, como lo son los lanzamientos en formato físico.

Música popular en días relevantes

Existe un suceso que ocurre todos los años, en que cada vez que vuelven ciertas festividades, hay canciones que son relevantes para dicho día, lo que las lleva otra vez a las listas de los más escuchados. Eso es lo que ha ocurrido en Halloween con “Thriller de Michael Jackson, o Navidad con la famosa canción de Mariah Carey, “All I want for Christmas is you”, la que siempre alcanza a entrar en los Hot 100 de Billboard durante Navidad.

Igualmente, las emisoras de radio también han sido un lugar ideal para la música antigua, la que cada día se rota con una lista de canciones nuevas cada vez más limitada.

La importancia de TikTok y Spotify

Otro punto importante dentro de este apogeo de la música de catálogo son las plataformas de streaming de música, donde destaca Spotify como el servicio más popular a nivel internacional. La contabilización de cada canción, las listas de reproducción junto a las radios basadas en canciones, generan un algoritmo que guía al usuario a escuchar las mismas canciones en repetición.

Además, TikTok ha sido uno de los principales responsables del auge de la música antigua, según MRC Data. La Generación Z ha descubierto a través de la red social nueva música mediante los desafíos de bailes y retos, poniendo en moda canciones que antes habían sido olvidadas. Un ejemplo claro de ellos fue la canción “Teenagers” de My Chemical Romance, la cual fue estrenada en 2006 y resucitada en un nuevo trend.

Ganancia segura para el comercio y las productoras

Enfocarse en la revalorización de la música del pasado ha significado una ganancia segura para la industria, lo que ha llevado a las empresas discográficas a comprar derechos y catálogos de varios artistas de renombre como Neil Young y Bob Dylan, con miras a otros músicos como Pink Floyd o Phil Collins.

Con lo anterior se ha visto afectado el futuro de jóvenes promesas de la música, dado que las productoras prefieren invertir en un negocio seguro, antes que desembolsar grandes cifras de dinero en publicidad, marketing y giras mundiales para un nuevo artista. Esta es una de las consideraciones que mencionó el historiador Ted Gioia al portal The Atlantic.

Este fenómeno presenta un patrón que se ha repetido a lo largo de los años, donde las canciones antiguas han encontrado nueva vida en el mundo del internet. Las redes sociales y listas de reproducción que están libres para los usuarios son lugares idóneos para volver a escuchar clásicos, los que volverán a revivir en cualquier momento.