Admitámoslo, al igual que el 2020, el 2021 no será recordado con mucho cariño para muchos. Y es que, aunque parecía en enero que la pandemia estaba en sus últimas seguimos acá, tras 12 meses con las medidas sanitarias y noticias sobre el virus en todas partes.

Quizá es por eso mismo que muchos asumen que fue el covid-19 el gran protagonista del año una vez más, pero para no vivir ansiosos con esta pandemia, BiobioChile te recuerda siete noticias positivas del año, para que no creas que todo fue terrible.

1.- Civiles en el espacio

En septiembre de 2021 se realizó con éxito el primer vuelo espacial civil, que marcó el inicio del turismo espacial. Y es que en ese mismo mes se realizó un segundo viaje, de parte de otra empresa, que llevó a la superficie estelar de la tierra a un grupo con el actor William Shatner, conocido por ser el Capitán Kirk en la serie Star Trek.

Se espera que poco a poco vayan aumentando el número de viajes al espacio exterior.

2.- Abolición de la pena de muerte en tres países

A inicios de octubre el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, firmó la abolición de la pena de muerte bajo la promesa de que ningún preso será ejecutado a partir de su firma, bajo ningún concepto. Esto según consignó entonces Europa Press.

La decisión llegó dos meses después de que Malaui, otro país de África, considerara en abril que el castigo mortal era inconstitucional.

En enero de este año, el mismo medio aseguró que Kazajistán promulgó la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, La ley figura una cláusula por la que se reserva el derecho a “aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de conflicto”.

3.- Los Beatles no estaban peleados

Tuvieron que pasar décadas para aclarar este hecho. En diciembre de 2020, Peter Jackson informó que estaba trabajando en un nuevo documental llamdao Get Back, sobre la realización del último álbum de la banda Let It Be, lanzado en 1970.

Esto luego de que en los mismos ’70 saliera la cinta de Michael Lindsay-Hogg, que compartía nombre con el disco, que dejó alos fanáticos con un deprimente fin de la banda, marcada por tensiones y peleas.

Sin embargo este año se pudo ver al grupo bromeando y disfrutando de hacer música. “No tenían intención de romper la banda”, aseguró el director de Get Back semanas antes de su estreno.

4.- Posible cura del VIH

Desde hace años la medicina busca poder curar a quienes son portadores del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), y, aunque encontraron un tratamiento que evita que puedan contagiar a otros y un eventual desarrollo de Sida, este año se vio más cercana la opción de una cura definitiva.

Si bien la primera persona curada de VIH en la historia surgió décadas antes, el procedimiento pasó por diferentes y peligrosas intervenciones quirúrgicas que tenían que ver con el trasplante de células madre de un donante con una mutación genética rara con una resistencia natural al VIH.

Los científicos tras el hallazgo recordaron la donación de células madres, asegurando que “dicha cura también puede alcanzarse durante la infección natural”, logrando tener a una mujer curada a través de esta “inmunidad natural”.

5.- El regreso de cines y conciertos

En el verano de 2021 se logró la reapertura de los cines tras casi un año cerradas. Sin embargo, la nueva alza de contagios congeló todo por otros meses. Sin embargo, en julio, los teatros volvieron a abrir y continúan presentando cintas bajo las medidas sanitarias.

Aunque comenzó en algunas zonas del país, actualmente los cines están disponibles para quien quiera ir a ver los nuevos estrenos de cartelera.

Por otro lado, los conciertos comenzaron a agendar fechas tímidamente, acabando con un 2022 lleno de fechas para el regreso a los shows en vivo.

En noviembre, Luis Fonsi se subió al escenario del Movistar Arena, siendo uno de los primeros artistas internacionales en presentarse en tierra chilena desde el inicio de la pandemia.

6.- El primer trasplante de un animal hacia un humano

En octubre, un grupo de médicos estadounidenses logró realizar un trasplante de riñón desde un cerdo genéticamente modificado a una paciente con muerte cerebral. De acuerdo a los médicos, el órgano funcionó casi de inmediato y marca un nuevo avance para la ciencia.

Pese a que organizaciones animalistas se vieron en contra del procedimiento, la cirugía da nuevas luces del futuro de la donación de órganos.

7.- Reaparece ratón que se creía extinto hace 150 años

Hace más de 150 años se declaró extinta la especie del ratón de Gould, un tipo de roedor autóctono de Australia. En un estudio realmente poco alentador, los científicos investigaban el bajo número de especies autóctonas del país desde la llegada de los europeos a Australia en 1788.

Ahí, comparando el ADN con seres extintos, vieron que el ratón de Gould era “indistinguible” del ratón de Shark Bay.

“La resurrección de esta especie es una buena noticia ante la tasa desproporcionadamente alta de extinción de roedores autóctonos, que representa el 41% de la extinción de mamíferos australianos”, apuntó entonces la doctora a cargo del estudio.