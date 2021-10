El pasado septiembre se rumoreaba que William Shatner, quien dio vida al capitán Kirk en la popular serie “Star Trek”, sería uno de los tripulantes de Blue Origin para viajar al espacio.

En dicho mes fueron presentados algunos de los tripulares como Chris Boshuizen, ex ingeniero de la Nasa y cofundador de la firma de observación espacial Planet Labs; y Glen de Vries, cofundador de la plataforma de investigación Medidata Solutions.

El último integrante efectivamente sería Shatner, de ahora 90 años, logrando convertirse en la persona de mayor edad en visitar el espacio.

“We are just at the beginning, but how miraculous the beginning is.” @WilliamShatner is ready to go to space. #NS18 pic.twitter.com/u3MnOAbWtW

— Blue Origin (@blueorigin) October 12, 2021