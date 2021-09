Los turistas espaciales que orbitan la Tierra a bordo de una nave de SpaceX conversaron con el actor Tom Cruise este viernes y proporcionaron detalles sobre la vida a bordo de la nave espacial en un contacto en directo.

La primera misión de turismo espacial de SpaceX, de Elon Musk, despegó el miércoles desde Florida para un viaje de tres días que terminará con un amerizaje en el Océano Atlántico el sábado a las 16:06 hora del Pacífico.

El control de la misión dijo que los miembros de la tripulación –Jared Isaacman, Sian Proctor, Hayley Arceneaux y Chris Sembroski– hablaron con Cruise, quien espera hacer una película en el espacio.

“Rook, Nova, Hanks y Leo hablaron hoy con Tom Cruise”, tuiteó la cuenta oficial de la misión Inspiration4, usando los apodos de los cuatro turistas espaciales.

Rook, Nova, Hanks, and Leo spoke to @TomCruise sharing their experience from space. Maverick, you can be our wingman anytime. pic.twitter.com/5YTfyRZhrd

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021