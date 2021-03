Quienes son supersticiosos usualmente recurren a todo tipo de cábalas para asegurar un futuro prominente y esplendoroso, sin embargo, ¿qué pasa cuando tu destino pareciera estar escrito por alguna parte de tu cuerpo?

Tal como las líneas de tus manos mostrarían tu futuro, tus ojos también tendrían esta capacidad de predecirlo dependiendo de su forma aseguran los creyentes de la mística, ya que es posible que poseas los llamados “ojos de Sanpaku”.

Se trata específicamente de una particularidad en los ojos de ciertas personas y que es reconocible con tan solo una mirada. Es términos simples, es cuando se puede ver algo de blanco por debajo o encima de tu ojo y no sólo de los lados.

Según la creencia, este rasgo condenaría a una vida llena de problemas, tormentos, desequilibrios emocionales o incluso una trágica muerte, aunque la realidad nos muestre algo diferente.

Ojos de Sanpaku

Para entender qué son los “ojos de Sanpaku” tenemos que partir por entender de dónde viene este término y la mejor forma es descubriendo quien lo acuñó.

Su denominación viene de George Ohsawa, un filósofo japonés que vivió en París durante gran parte de su vida, hasta que murió cuando tenía 73 años, en 1967.

Ohsawa es el fundador de la dieta macrobiótica, en la que aplicó el concepto del “yin” y el “yan” en la comida, declarando que una persona podría encontrar el equilibrio en la vida cuando sus hábitos alimenticios estaba en armonía con el flujo y el reflujo del universo, destacó The New York Times.

Basando su filosofía en el equilibrio, el japonés es quien acuña el término “Sanpaku gan” o “Sanpaku” que traducido del idioma nativo de Ohsawa al español significa “tres” (san) y “blancos” (paku).

Según informó el diario newyorkino, los seguidores de Ohsawa diagnosticaron que el presidente Richard Nixon no tuviera un buen aspecto al realizar apariciones públicas, mostrando bolsas debajo de los ojos, profundas arrugas entre las cejas y un genio un poco irritable, asegurando que no respondía a su extenuante trabajo dirigiendo estados Unidos, sino que sencillamente era a su rasgo “Sanpaku”.

Esto se explica al mirar sus ojos, que presentan los “tres blancos” o “tres vacíos”, es decir, que en sus ojos además de los espacios blancos (esclerótica) que están a cada lado del iris, se observa un tercer espacio blanco por debajo o encima del iris.

Según destaca Clarín, la creencia indica que la parte baja de la esclerótica, bajo el iris, quede visible no sería una buena señal para quienes posean esta particularidad, puesto que sería una persona condenada a una vida llena de problemas, puesto que esta condición de nacimiento implica que no posee la capacidad para reaccionar de forma adecuada a situaciones complejas en su vida.

De acuerdo a esta creencia, el “Sanpaku” implica un desequilibrio total en una persona, tanto físico, fisiológico y espiritual, lo que podría desencadenar una trágica y muchas veces, temprana muerte para quienes tienen esta particularidad en sus ojos, una señal de la naturaleza según los seguidores de Ohsawa.

Mucho antes de Nixon, otro presidente fue el que levantó el pensamiento de Ohsawa. Se trata del mandatario estadounidense John F. Kennedy.

Según destaca El País, pese a que la teoría del japonés carecía de base científica, en 1963 Ohsawa, guiándose por el Sanpaku en los ojos de John F. Kennedy, predijo que este tendría un dramático final.

Esto se sumó a otras predicciones que realizó el filósofo, como la muerte de Marilyn Monroe, quien falleció en extrañas circunstancias, por lo que la teoría se hizo cada vez más famosa.

La realidad detrás del Sanpaku

Si mientras leías este artículo, paraste, tomaste un espejo y descubriste que tenías ojos sanpaku, no te alarmes, es probable que tu destino no sea tan trágico como podría predecir Ohsawa.

Aunque a finales de los 60 tuvo un éxito de ventas con su libro “You are all sanpaku”, con el que muchos utilizaban su método de adivinación para predecir el futuro, sin embargo, algo no calzaba en la teoría de George.

Como mencionamos anteriormente (y probablemente no pusiste atención si te alarmaste) la teoría del japonés carece de una base científica que lo avale, es más, sólo responde a una retracción palpebral que puede afectar a uno o los dos ojos.

La retracción palpebral consiste en que uno de los párpados esté más abierto de lo normal. Según consigna El País, puede suceder “por cuestiones anatómicas, como tener huesos malares demasiado pequeños u órbitas demasiado grandes, o por ciertas patologías. Por ejemplo, la miopía magna, producida por el alargamiento posterior del globo ocular o una orbitopatía tiroidea, es decir, un problema de tiroides que provoca un aumento de volumen de los músculos extraoculares y grasa orbitaria”.

El periódico español añade “cuando el afectado es el párpado inferior las causas pueden ser más variadas, aunque una de las más frecuentes es el envejecimiento natural de la piel, que provoca flacidez, o los efectos de una blefaroplastia, que es la cirugía para corregir las bolsas de los ojos.”.

Ahora, los seguidores de esta filosofía comenzaron a buscar la desgracia en quienes tienen ojos de sanpaku y desafortunadamente la encontraron.

Algunos conocidos personajes públicos son reconocidos por la tragedia en su muerte o el tormento en parte de sus vidas, como por ejemplo, Freddie Mercury, Michael Jackson e incluso, la princesa Diana de Gales, quien falleció en un trágico accidente de auto en París en 1997, cuando tenía sólo 36 años.

Aunque resulte cautivante comprobar que efectivamente, los ojos “sanpaku” podrían responder a la predicción de un futuro con poca fortuna, la realidad es que muchas personas poseen esta particularidad, incluso aquellos que no tienen ninguna situación tormentosa en su vida como por ejemplo el actor Robert Pattison o la cantante Billie Eilish, quien el pasado domingo se llevó un premio Grammy por Grabación del año Gracias a “Everything I Wanted”.