Un nuevo hallazgo de un pez remo fue reportado en las orillas de la Isla Talcán en la comuna de Chaitén, Los Lagos. La criatura marina se encontraba sin vida varada en la costa cuando fue descubierta, solo un día antes del sismo de mediana intensidad que se sintió la madrugada de este martes en la zona central del país.

Y es que esta curiosa especie es popularmente conocida por las leyendas que lo asocian a terremotos, mala suerte y catástrofes. La creencia en cuestión proviene de la cultura japonesa, donde es llamado Ryugu no tsukai, que en español significa “Mensajero del Palacio del Dios del Mar”.

En el país asiático se cree que, si los peces remo comienzan a nadar hacia las costas podría ocurrir un terremoto y tsunami. Además, la leyenda también dice que quien lo encuentra quedaría marcado por una maldición.

Esta creencia se originó a partir de la historia de Namazi, una serpiente marina que vivía en lagos de Japón y que, al salir de su guarida, provocaba terremotos debido a su tamaño y peso.

Hace algunos meses otro hallazgo de un pez remo causó revuelo en el país, luego de que pescadores de Arica cazaran uno y lo llevaran al puerto. Ese ejemplar en concreto medía 5, 80 metros de largo y debió ser levantado con una grúa, los registros en video se viralizaron rápidamente en redes.

El pez remo en realidad no trae catástrofes

A pesar de las creencias que se comentan sobre el pez remo, su salida a la superficie y sus apariciones en zonas de menor profundidad no tienen que ver con eventos sísmicos. Así lo explicó para Biobio Chile, Nicolás Pérez, biólogo marino, divulgador en redes sociales y funcionario público de Sernapesca.

“Encontrarlos en la superficie es poco común porque solamente suben cuando están muertos o cuando ya van a morir. Por lo general viven en profundidades de hasta 1000 metros”, señaló.

Así mismo Nicolás, explica que esta especie “no se considera comestible“, de hecho, su carne no es como la de otros peces de consumo humano y es uno de los pocos que no tiene escamas. “No tiene interés comercial. Se dice que es gelatinosa, por ende no genera interés humano a grandes rasgos”.

Además, afirma que la pesca de un pez remo tampoco es provechosa. “No tendría ninguna utilidad, de hecho su captura es difícil porque es un pez de agua profunda, si es que se llegase a capturar vendría siendo una captura incidental”, concluye.