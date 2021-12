En noviembre pasado empezaron a circular las imágenes de jirafas que se encontraron muertas en diferentes lugares de Kenia, en África Oriental. Advierten que esta situación está relacionada directamente con la devastadora sequía que se está viviendo por el cambio climático.

Garissa, uno de los condados del país africano que según el censo nacional que se publicó en agosto de este año, alberga en su territorio a 4.830 animales de cuello largo, tiene a 4.000 de estas corriendo el riesgo de desaparecer por este fenómeno natural, consignó el diario loca de Kenia, The Star.

El Centro Sabuli de Conservación de Vida Silvestre del condado de Wajir, al este de Kenia, informó mediante un tweet la muerte de once jirafas debido a la falta de lluvias desde septiembre.

We’ve lost 11 of our gentle giants #Giraffe this week due to the worsening drought in Wajir, North 🇰🇪. 000’s of livestock, our livelihood is slowly being wiped out as anticipated rains fails due to #ClimateChange.#Cop26 Leaders Please help save the situation. #SomeoneTellCop26 pic.twitter.com/YzgjM5DWEH

— Sabuli Wildlife Conservancy (@SabuliWildlife) November 11, 2021