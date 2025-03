Este 2025 la Copa Sudamericana comenzará con su fase de grupos con 3 equipos chilenos que ya saben cuáles serán sus rivales y en qué fecha deberán jugar sus partidos, de acuerdo al calendario publicado por la Conmebol, el ente rector del fútbol de este lado del continente.

Vale destacar que en esta edición, los equipos nacionales que representarán a Chile son; Palestino (cuartos en el Campeonato Nacional 2024), Unión Española (sextos en el mismo campeonato) y Deportes Iquique (eliminado en fase 3 de Copa Libertadores).

Además de los Dragones Celestes, hay que recordar que la Copa Libertadores contará con la participación de Universidad de Chile y Colo Colo en su fase grupal. Anteriormente, estuvo Ñublense en fase 2, pero quedó eliminado, sin posibilidad de acceder a Copa Sudamericana 2025.

¿Cuáles son los rivales y fechas de Palestino en Copa Sudamericana 2025?

De acuerdo a la publicación oficial de la Conmebol, el calendario de Copa Sudamericana indica las fechas en que Palestino (que eliminó en la previa al club chileno Universidad Católica) deberá enfrentar a sus rivales del Grupo E; Cruzeiro de Brasil, Unión de Santa fe de Argentina, y Mushuc Runa de Ecuador:

Mushuc Runa vs Palestino: 2 de abril.

Palestino vs Club Atlético Unión: 9 de abril-

Palestino vs Cruzeiro: 23 de abril.

Club Atlético Unión vs Palestino: 7 de mayo.

Cruzeiro vs Palestino: 14 de mayo.

Palestino vs Mushuc Runa: 28 de mayo.

¿Cuál es el calendario de Unión Española en Copa Sudamericana 2025?

Por su lado, Unión Española, que dejó en el camino en la fase previa a Everton de Viña del Mar, compartirá el Grupo F con Fluminense de Brasil, Once Caldas de Colombia y Gualberto Villarroel de San José de Bolivia.

Acorde al calendario, estas serán las fechas en que enfrentará a sus rivales:

GV San José vs Unión Española: 2 de abril.

Unión Española vs Once Caldas: 9 de abril.

Unión Española vs Fluminense: 23 de abril.

Once Caldas vs Unión Española: 7 de mayo.

Fluminense vs Unión Española: 14 de mayo.

Unión Española vs GV San José: 28 de mayo.

Deportes Iquique: rivales y fechas

Por último, Deportes Iquique, que quedó eliminado de Copa Libertadores a manos de Alianza Lima, estará en el Grupo H con Atlético Mineiro de Brasil, Caracas de Venezuela y Cienciano de Perú, tras el sorteo de Copa Sudamericana 2025.