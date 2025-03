Ya llegó marzo, un mes complicado para algunos chilenos, pero que puede alivianar su ánimo si es que La Roja lo permite, porque Chile vuelve a jugar por las eliminatorias de la Conmebol para intentar clasificar al próximo Mundial de fútbol, del 2026, ¿sabes cuándo son y contra quién juega?

Recordemos que el último duelo de la selección chilena fue en febrero pasado ante su símil de Panamá, que terminó goleado por los nacionales (6-1), lo que abrió las posibilidades de nuevos nombres para ser nominados por el entrenador Ricardo Gareca.

El DT de La Roja liberó recientemente la nómina para los próximos partidos de la doble fecha FIFA donde irrumpieron los nombres de Fernando Zampedri, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

De acuerdo al calendario oficial de las Clasificatorias de la Conmebol, Chile deberá jugar vs Paraguay y Ecuador entre el 20 y 25 de marzo, en una tarea que pareciera ser titánica para poder acceder el próximo Mundial, debido a los malos resultados anteriores.

El primer encuentro de La Roja será contra Paraguay, el próximo jueves 20 de marzo, a las 20:00 horas de nuestro país, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Luego, el martes 25 de marzo, Chile recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional de Ñuñoa, en la región Metropolitana, a las 21:00 horas.

Los siguientes duelos de la selección chilena por Clasificatorias continuarán a lo largo del año, hasta septiembre:

Junio



4/6: Chile vs Argentina.

7/6: Bolivia vs Chile.



Septiembre



3/9: Brasil vs Chile.

6/9: Chile vs Uruguay.