El ídolo de Colo Colo y la selección chilena de fútbol, Carlos Caszely, valoró positivamente la citación del delantero nacionalizado Fernando Zampedri a La Roja.

Recordemos que el jugador de Universidad Católica, nacido en Argentina, fue citado por el seleccionador Ricardo Gareca de cara a los enfrentamientos con Paraguay y Ecuador. Dos partidos que asoman como claves para el ‘Equipo de Todos’.

El denominado ‘Rey del Metro Cuadrado’ improvisó un punto de prensa con los medios en el estadio Monumental, en la previa del juego del ‘Cacique’ ante Everton, donde afirmó que “Zampedri es un gran goleador”.

“Todos sabemos que Zampedri tiene una capacidad increíble. Pero si él no tiene mediocampistas que lo apoyen, que lo ayuden, será muy difícil que haga goles”, agregó.

En relación a lo mismo, Caszely advirtió que “yo recuerdo dos grandes extranjeros, grandes goleadores también, que se nacionalizaron y cuando fueron a la selección no rindieron, como el ‘Flaco’ Spedaletti y Fabbiani. Fue porque a lo mejor no lo tenían (el apoyo). En este caso es muy específico, si no tiene un mediocampista que lo apoye no le va a ir bien”.

Consignar que Chile visita a Paraguay el próximo 20 de marzo, mientras que recibirá a Ecuador el 25.